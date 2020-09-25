貧女戶頭剩8403元遭查封　司法院拚修法翻轉現代版悲慘世界

記者黃翊婷／綜合報導

高雄黃姓女子遭父親以她的名義對自來水公司提出訴訟，導致當時才12歲的她就要扛起7萬元的訴訟費，就連僅剩8403元的戶頭也被查封，堪稱是「現代版悲慘世界」。司法院院會24日通過民事訴訟法第114條之1修正草案，針對貧困兒童、少年提起民事訴訟並接受訴訟救助，在官司結束後，本應受徵收的訴訟費用有機會免還或少付，希望能避免「8403貧女」事件重演。

▲黃女根本不知道爸爸以她的名義去打官司。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO，與本文當事人無關）

黃女的事情是在2017年間透過律師臉書PO文才引起社會大眾注意，文中提到，她的雙親離婚之後，媽媽靠開計程車維生，卻在1996年車禍墜湖離世，於是改跟著奶奶生活，期間從未見過爸爸，十多年後爸爸以她的名義和自來水公司打官司，敗訴留下的7萬餘元訴訟費全落在當時才12歲、毫不知情的她身上。

更讓黃女絕望的是，2017年成年後，高雄地院卻強制查封郵局帳戶，裡頭僅剩8403元「只能看不能用」，窮到走投無路的她也不知道該向誰求助。這封公開信在網路上傳開，隨即掀起社會大眾議論，並稱為是「貧女8403的哭泣」、「現代版悲慘世界」。

當年高雄地院曾發表聲明稿表示，本院收到陳報後就簽請核示並展開處理，發現黃女名下無任何不動產、薪資等，最近的年度財產所得總額也為零，每月存入郵局帳戶的金額也只有數千元，遠低於2015年公布的高雄市每人最低消費金額1萬2485元，可見其8403元存款確實是日常生活所需，於是在2016年10月11日撤回強制執行程序，並未收取該款項，也沒有苛酷執行的情勢。

▲黃女窮到剩下8403元，卻遭法院查封戶頭。（示意圖／記者劉維榛攝，與本案當事人無關）

如今，司法院院會在本月24日通過民事訴訟法第114條之1修正草案，規定受訴訟救助的兒童及少年，假如在官司結束後需要負擔訴訟費用，因此導致生計出現重大影響時，可以在法院裁定徵收應負擔之訴訟費用確定後3個月內，聲請法院減輕或免除應負擔訴訟費用，並由法院斟酌具體情形來決定減免程度。

司法院表示，如果未來立法院通過此案，在法規施行前的類似案件，即使法院已經裁定兒少應繳納訴訟費用額確定，貧困兒少也可以在施行後3個月內向法院聲請減免訴訟費用，往後也會更積極掌握實際案件中出現的問題，並隨時檢討法律規定，以充分反映人民需要，維護人民合法權益。