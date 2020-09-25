夫失蹤20天「傳完簡訊對不起」秒當婚飾　妻941字苦水打動法官

▲阿偉指控妻子離家出走，意外揭露超慘的婚後生活。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本案當事人無關）

記者黃翊婷／綜合報導

台南人夫阿偉（化名）不滿陸籍妻子娜娜（化名）結婚一年，就帶著未成年的孩子離開台灣，至今10年都沒有再見過面，憤而提告離婚。娜娜挨告後坦言願意離婚，並說出婚後那一年的「悲慘生活」內幕，包含丈夫失蹤、欠債、典當戒指等事，最後獲得台南地院法官判准，正式結束這段婚姻關係。

阿偉指稱，兩人是在2009年11月結婚，婚後育有一名未成年的孩子，但隔年9月娜娜在沒有任何理由及原因之下，帶著孩子返回大陸，他極力規勸返台，溝通多次都沒有效果，考量到雙方已經分開10年，期間沒有見過面，可見夫妻感情盡失，無法再回到從前，這才決定提告離婚。

對此，娜娜具狀向法官表示，阿偉原本是廚師，工作忙到幾乎沒有休假，婚後她跟著到店裡工作，週末還去打零工，常常是早上6、7點出門，凌晨1、2點回家，後來改做美容院，也因為懷孕辭職，「在孩子4、5個月大的時候，他失蹤了，毫無徵兆的失蹤了，當時有去派出所報案，後來我才知道他很好賭，欠下很多賭債，他媽媽跟著還很多了，只是我一直都不知道。」

▲連婆婆送給娜娜的戒指也被丈夫拿去當掉了。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

娜娜無奈地說，直到失蹤第20天才收到丈夫的簡訊，裡面只有一句話「對不起」，打了好多次電話好不容易盼到人回來，結果一回來就把她結婚的首飾通通拿去當掉，就連婆婆送的戒指也是，「面對這樣的生活，我想著回去吧，最起碼還有自己的爸媽可以說說話，我跟他說要回去了，他在電話裡也沒有說什麼。」

娜娜坦言，丈夫好賭、酗酒、吸菸、嚼檳榔，丟下年幼的孩子離開，回來也不知悔改，她已經耗盡所有耐心和信心，才會選擇這麼做，「生活可以沒有錢，可以過得苦一點，但是兩個人必須努力，一起奮鬥，共同為一個家去奮鬥，但是他不要這樣的人生」，所以對於這段婚姻，她也無意繼續維持，「過去的事情都過去了，也沒有糾結的必要，好聚好散，把孩子的問題安排好，這樣對雙方都好，雖然我們已經成為對方人生的過客，但是還是祝福他，祝福他幸福。」

台南地院法官看完娜娜長達941字的訴狀，加上確認她在當年出境之後就沒有任何入境紀錄，夫妻倆長期分居兩地，婚姻顯然已經出現重大破綻，雙方也都無意繼續維繫，自然也無需強求維持夫妻名分的必要，最終裁定准許離婚，全案仍可上訴。