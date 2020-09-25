　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

夫失蹤20天「傳完簡訊對不起」秒當婚飾　妻941字苦水打動法官

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲結婚雖然是兩人的事情，不過婚前的前置作業非常重要，小心別失去了禮數。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）▲女方父母要求500萬作為聘金。（圖／ETtoday資料照）

▲阿偉指控妻子離家出走，意外揭露超慘的婚後生活。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本案當事人無關）

記者黃翊婷／綜合報導

台南人夫阿偉（化名）不滿陸籍妻子娜娜（化名）結婚一年，就帶著未成年的孩子離開台灣，至今10年都沒有再見過面，憤而提告離婚。娜娜挨告後坦言願意離婚，並說出婚後那一年的「悲慘生活」內幕，包含丈夫失蹤、欠債、典當戒指等事，最後獲得台南地院法官判准，正式結束這段婚姻關係。

阿偉指稱，兩人是在2009年11月結婚，婚後育有一名未成年的孩子，但隔年9月娜娜在沒有任何理由及原因之下，帶著孩子返回大陸，他極力規勸返台，溝通多次都沒有效果，考量到雙方已經分開10年，期間沒有見過面，可見夫妻感情盡失，無法再回到從前，這才決定提告離婚。

對此，娜娜具狀向法官表示，阿偉原本是廚師，工作忙到幾乎沒有休假，婚後她跟著到店裡工作，週末還去打零工，常常是早上6、7點出門，凌晨1、2點回家，後來改做美容院，也因為懷孕辭職，「在孩子4、5個月大的時候，他失蹤了，毫無徵兆的失蹤了，當時有去派出所報案，後來我才知道他很好賭，欠下很多賭債，他媽媽跟著還很多了，只是我一直都不知道。」

▲桃園市鍾姓男子去年7月間接受宋姓友人委託寄賣2指藍寶石戒指，卻拒不歸還辯稱已送至大陸兜售挨告。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲連婆婆送給娜娜的戒指也被丈夫拿去當掉了。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

娜娜無奈地說，直到失蹤第20天才收到丈夫的簡訊，裡面只有一句話「對不起」，打了好多次電話好不容易盼到人回來，結果一回來就把她結婚的首飾通通拿去當掉，就連婆婆送的戒指也是，「面對這樣的生活，我想著回去吧，最起碼還有自己的爸媽可以說說話，我跟他說要回去了，他在電話裡也沒有說什麼。」

娜娜坦言，丈夫好賭、酗酒、吸菸、嚼檳榔，丟下年幼的孩子離開，回來也不知悔改，她已經耗盡所有耐心和信心，才會選擇這麼做，「生活可以沒有錢，可以過得苦一點，但是兩個人必須努力，一起奮鬥，共同為一個家去奮鬥，但是他不要這樣的人生」，所以對於這段婚姻，她也無意繼續維持，「過去的事情都過去了，也沒有糾結的必要，好聚好散，把孩子的問題安排好，這樣對雙方都好，雖然我們已經成為對方人生的過客，但是還是祝福他，祝福他幸福。」

台南地院法官看完娜娜長達941字的訴狀，加上確認她在當年出境之後就沒有任何入境紀錄，夫妻倆長期分居兩地，婚姻顯然已經出現重大破綻，雙方也都無意繼續維繫，自然也無需強求維持夫妻名分的必要，最終裁定准許離婚，全案仍可上訴。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
小鬼黃鴻升傳今火化！家人陪走最後一段路　時間曝光
坤達一身黑直播！拔掉墨鏡「瘦一圈憔悴面容曝光」
海裕芬夢到小鬼：謝謝你想盡辦法來！畫最後一次相遇「只留眼睛」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

氣兵變絞殺母女、尋妻溺斃無辜鄰居　2死囚聲請釋憲逃槍決

影／家後門淪公廁！19天5男對牆便溺　她PO關鍵畫面抓「露屁哥」

她忍5年了！老公衛生差…每次做完「發炎流血」　法院判准離婚

「有3個1000元」...看到帥哥哥秒上前攔！衣服剛脫光　下場慘爆

纏訟12年還不夠！前立委邱垂貞中藥商行賄案發回更五審

夫失蹤20天「傳完簡訊對不起」秒當婚飾　妻941字苦水打動法官

宜蘭凌晨酒駕高速撞6機車…檳榔攤也遭波及！醉男落跑躺車內大睡

金厲害！桃園市警局副局長詹永華上任　弟扛台南治安兵符

賓士自撞分隔島成火球　懷孕32週孕婦逃出車外撿回2命

他專偷宮廟「神不知鬼不覺」…栽在大數據鷹眼！

小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當

停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》

信義潑屎妹一掃陰霾轉戰直播主　拿酒精消毒...自嘲：怕有「金針菇」

揭密包養網！Sugar baby月收8萬　Daddy多已婚、相處久了會有感情

大暖男！爽給台幣1萬5千元小費　外送員定格嚇呆...驚喜鞠躬道謝

老闆被海軍棄單「120碗海鮮麵」　基地外苦等1hr...他暖回：沒關係

乳牛貓馬桶如廁爽搖頭畫8字型 像在「跳祈屎舞」媽嚇：被附身？

她忍5年了！老公衛生差…每次做完「發炎流血」　法院判准離婚

「有3個1000元」...看到帥哥哥秒上前攔！衣服剛脫光　下場慘爆

纏訟12年還不夠！前立委邱垂貞中藥商行賄案發回更五審

夫失蹤20天「傳完簡訊對不起」秒當婚飾　妻941字苦水打動法官

宜蘭凌晨酒駕高速撞6機車…檳榔攤也遭波及！醉男落跑躺車內大睡

金厲害！桃園市警局副局長詹永華上任　弟扛台南治安兵符

賓士自撞分隔島成火球　懷孕32週孕婦逃出車外撿回2命

他專偷宮廟「神不知鬼不覺」…栽在大數據鷹眼！

迴避5小時！彰化「今夜送肉粽」路線曝光　跨和美、線西2鄉鎮　

快訊／台中爸媽「帶著9歲兒子輕生」！家人嚇壞報警　送醫搶救中

湖人西冠聽牌！　戴維斯轟34分G4撂倒金塊

不用排隊了！北市國慶嗡嗡包　10/7日「線上登記」限量3450份

身分證有1、0　花蓮福容大飯店晚餐第2人半價...名字有「十」也適用

2工人「裝卸進口冷凍海鮮」染疫！　冷鏈樣本51份檢出陽性

總統府前光雕展揭國慶序幕　凱道9月25日晚間11時起階段交管

鮮肉主廚上菜！黃雋智劉修甫熱唱太抓耳　《我的婆婆》鷗貴CP發糖首秀駕到！

一咬酥脆Q彈！油條裡包著AA級大花枝　澎湖超人氣功夫菜在家就能吃

快訊／施工挖斷瓦斯管線！高雄大寮飄異味　挖破點距中油管線100公尺

影／林子偉投手初體驗　僅差一壘手完成「守備大滿貫」

住忠孝東路216巷享肉品買2送1　台北東區新開火鍋店還可畫枯山水

女囚犯臨盆哭喊5hrs沒人幫忙 獄警、護士冷眼看「嬰兒滑出」

社會熱門新聞

工地女「11樓墜到B3」慘死！兒子崩潰認屍

即／台中爸媽「帶著9歲兒子輕生」

潑屎妹「沒興趣當直播主」

即／新北女攜子燒炭雙亡　破門剩冰冷遺體

爬完山直奔摩鐵　嫩保母大讚校長「每次都1、2小時」

酒店女「30秒吸管喝光威士忌」　竟是海陸正妹

快訊／花蓮警遭「重物擊中」頭部破裂

不敢出國　詐騙集團租千萬豪宅當機房

貧女剩8403元遭查封　司院拚修法

涉詐西門町富豪3億元　3人遭聲押

絞殺母女、溺斃鄰居　2死囚聲請釋憲

女被街友嗆　男幫出氣竟打死人

媽媽被用球棒+釘子爆打　潑屎妹怒了

花蓮25歲警領槍離奇消失　宿舍「舉槍自戕」

更多熱門

相關新聞

人妻偷下海...心碎夫求挽回被嗆：我就是做雞！

人妻偷下海...心碎夫求挽回被嗆：我就是做雞！

來自馬來西亞的小美（化名）與台灣籍阿昌（化名）於3年前結婚，阿昌在去年發現小美隱瞞婚前從事特種行業，婚後甚至繼續從事相同工作，令阿昌氣憤，但難過之餘也試圖勸小美換工作，但小美卻回嗆：「我就說我做雞了，我就是！想要怎樣就怎樣吧」，小美甚至離開台灣，阿昌只好訴請離婚。新北地院法官認為，小美已悖離夫妻本應互負的忠誠義務，也令阿昌深感痛苦，且無意維持婚姻，判准離婚。

夫叫女兒偷看手機抓外遇　妻怒放生

夫叫女兒偷看手機抓外遇　妻怒放生

謝和弦嗆Keanna快離婚　律師建議

謝和弦嗆Keanna快離婚　律師建議

恩愛30年突決裂！他天天懷疑老婆有小王　醫曝驚人真相

恩愛30年突決裂！他天天懷疑老婆有小王　醫曝驚人真相

夫中風…妻「剝奪未來人生幸福」喊離婚！法官打臉

夫中風…妻「剝奪未來人生幸福」喊離婚！法官打臉

關鍵字：

台南地院離婚

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小鬼爸爸今過60大壽　女友峮峮代替他慶生

小鬼爸60歲生日「視訊華岡5人幫」

工地女「11樓墜到B3」慘死！兒子崩潰認屍

他胃痛挫屎　低頭見「5m巨蟲」卡菊花

新家住4天…屎水擠破天花板狂噴

「怕性慾影響學習」男大生驚傳在學校自宮

熊熊8月底高調PO租屋文！今流產分手

小鬼黃鴻升傳今火化！　時間曝光

洋男10年睡1242女！諷「中國女超好睡」偷拍賣錢

豆花妹床戰唐禹哲！下身姿勢挑戰尺度

郭碧婷快生了！向太趕來台灣「豪宅隔離生活曝光」

萌犬2年暴長！卡位自拍塞爆鏡頭

成千上萬紅火蟻抱團成「活地毯」　瘋狂蠕動一碰喪命！

Sandy開玩笑「嫁掉包500萬紅包給我」！

即／台中爸媽「帶著9歲兒子輕生」

更多

最夯影音

更多
小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當

小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當
停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》

柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面