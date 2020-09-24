　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

投資牛樟芝被坑3億！神秘富豪百億身家曝　西門町房地產一號人物

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼聯合大於,實登,現金,貸款,蔡金土,吳振隆 。（圖／記者林裕豐攝）

▲遇到投資詐騙的有限電視大亨吳振隆今年2月才買下「聯合大於」25樓豪宅。（資料照／記者林裕豐攝）

記者劉昌松／台北報導

檢調偵辦台北神秘富豪投資牛樟芝遭騙3億元案，今天兵分5路搜索約談吳姓、陳姓等4名嫌犯到案，原本辦案人員以保護當事人等理由，對案情細節保密，如今被害人身分曝光，是擁有百億身家的有線電視大亨吳振隆，他今年2月才用全額現金，買下台北信義區《聯合報》舊址改建的「聯合大於」25樓豪宅，如今成為詐欺案被害人。

《ETtoday新聞雲》曾報導，服飾業起家的吳振隆，據查也是HBO台灣代理商永鑫多媒體董事長、俊貿國際公司董事長，以及台南新永安有線電視前董事長，他2016年把台南新永安有線電視賣給「台灣數位光訊科技集團」，進帳數10億元，讓他滿手現金。

2017年初，吳振隆砸了22億元，買下西寧南路大樓，土地每坪高達1407萬元，另外漢中街、峨嵋街口的JUN PLAZA大樓也是名下資產，其他還包括峨眉街的THE BODY SHOP、武昌街二段的ABC-MART，讓吳振隆坐擁百億元身價，成為西門町房地產的一號要角人物。

台東何姓及邱姓嫌疑人藉颱風來襲，上山盜採牛樟芝及金線蓮，利用風雨作為掩護下山，不料仍遭埋伏的員警逮個正著。（圖／台東縣警察局提供）

▲台北富豪受騙拿出3億多元投資假的牛樟芝新藥開發。（示意圖／資料照）

但是日前調查局北機站接獲富豪報案，指控綠興國際與公司吳姓負責人與展霖生化陳姓負責人，涉嫌從2014年10月起，佯稱與台北醫學大學「生化學科」簽約，共同研發牛樟芝新藥技術，並傳了2份「合作意向書」圖檔當證明，富豪到2016年間，投資3億多元，卻一直看不到新藥成果。

直到向北醫「生化學科」查證研發進度，校方告知學術單位只有「系所」，沒有「科」，富豪才驚覺受騙，台北地檢署檢察官林達24日指揮調查局北機站，兵分5路，搜索吳姓、陳姓等4名涉嫌詐欺罪的嫌犯，以及2名證人到案釐清案情。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

資深媒體人李艷秋家族爆爭產　因1個「貪」字被胞兄告上法庭

名醫遭控私收女病患32萬紅包「整形失敗」　檢：交往中資助非詐欺

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
iOS 14「2大矚目新技能」公開　iPhone 用起來更順
獨／潑屎妹親曝「4可能原因」　身陷危機：這些人都要免費幫我
王又正掰了2年《新聞深喉嚨》！　未來動向曝光
男星39歲扛父債15億　花8年還清：最怕天亮有人討債
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／喝酒停車睡覺照罰！他引擎發動稱「聽歌休息」...拒酒測吊照

搭霸王車還打爆運將眼球害失明　重判醉煞囚5年10月再賠407萬元

獨／碎骨殺犬男被起底犬舍老闆！網批：下地獄...動保處將撤照

投資牛樟芝被坑3億！神秘富豪百億身家曝　西門町房地產一號人物

北投也有潑屎哥！單車切3段丟捷運鐵軌　糞彈5度攻擊警車派出所

電力工程車下台78匝道車頭突冒煙　駕駛靠路邊瞬成火球驚險逃命

清潔隊員A走298元回收桶遭調查　法官中肯一段話…2度減刑給自新

獨／潑屎妹親曝「4個可能原因」　身陷危機：這些人都要免費幫我

才剛去台東玩3天！花蓮警返宿舍自戕　現場未留遺書…原因成謎

獨／潑屎妹「沒興趣當直播主」：我沒臉蛋沒身材！曝主要收入來源

KID左胸貼「小鬼貼紙」堅強上工整玖壹壹　春風自稱「台灣皮卡丘」跳電流舞...洋蔥唱《洋蔥》

聽楊丞琳講「小鬼有趣過往」笑了　鍾欣凌不捨：都是黃爸安慰我們

陳妍希無法親自到小鬼靈堂　彈唱《地球上最浪漫的一首歌》悼念

蔡依林巡演11月重啟？「幾乎全忘了」　收到金曲獎邀約：我其實滿想去的！

粉紅亂子草無濾鏡空拍曝光！南投「棉花糖花海」新秘境10/10開園

精簡使用者介面、支援子母畫面　懶人包整理！iOS 14實用新功能

老闆被海軍棄單「120碗海鮮麵」　基地外苦等1hr...他暖回：沒關係

賀軍翔二女兒提前「剖腹產」　原因曝光...怕「這個星座寶寶」龜毛！

小鬼葬禮30萬！床底藏「貼心巧合」　過來人曝喪葬業行情：名人才這價

百萬賓士C300酒駕炸內湖隧道貼　壁刷護欄200ｍ插滿鋼條才停

獨／喝酒停車睡覺照罰！他引擎發動稱「聽歌休息」...拒酒測吊照

搭霸王車還打爆運將眼球害失明　重判醉煞囚5年10月再賠407萬元

獨／碎骨殺犬男被起底犬舍老闆！網批：下地獄...動保處將撤照

投資牛樟芝被坑3億！神秘富豪百億身家曝　西門町房地產一號人物

北投也有潑屎哥！單車切3段丟捷運鐵軌　糞彈5度攻擊警車派出所

電力工程車下台78匝道車頭突冒煙　駕駛靠路邊瞬成火球驚險逃命

清潔隊員A走298元回收桶遭調查　法官中肯一段話…2度減刑給自新

獨／潑屎妹親曝「4個可能原因」　身陷危機：這些人都要免費幫我

才剛去台東玩3天！花蓮警返宿舍自戕　現場未留遺書…原因成謎

獨／潑屎妹「沒興趣當直播主」：我沒臉蛋沒身材！曝主要收入來源

中職／黃恩賜下半季「失速」　佛斯特：重開機調整中

東森自然美逆襲展店313家門市冠全台　躍居美容產業第一品牌

沒否定九二共識！　陸學者：兩岸和平發展仍要靠「國民黨」

金管會啟動3年「資本市場藍圖架構」　研擬開放純網路券商

不捨小鬼驟逝　周蕙曝「幾週前還上過節目」：忘不了他溫暖

瘦肉精容許單位用PPM 　台南議員林燕祝：欺騙民眾出賣健康

獨／喝酒停車睡覺照罰！他引擎發動稱「聽歌休息」...拒酒測吊照

搭霸王車還打爆運將眼球害失明　重判醉煞囚5年10月再賠407萬元

基隆軍港西遷進度微幅超前　林右昌欣慰：將創造市港再生多嬴

蒼井空曝1歲雙胞胎兒「進入叛逆期」　想再拼第三胎！

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

社會熱門新聞

媽媽被用球棒+釘子爆打　潑屎妹怒了

酒店女「30秒吸管喝光威士忌」　竟是海陸正妹

情侶攜手經營火鍋店…上班竟失蹤　家屬驚見2人死在床上

即／板橋工地女子「11樓直墜B3」　送醫傷重不治

眾女友身材好到包不住　IG床照狂曬深溝妹

賓士貼壁飛行200米　一排護欄全撞爛

李艷秋家族爭產　因「貪」字被胞兄告

潑屎妹轉戰直播主！彎腰「邪惡視角」曝

快訊／花蓮警遭「重物擊中」頭部破裂

潑屎妹「沒興趣當直播主」

勒殺碎頭奪命！牧羊犬恐怖飼主下場曝

酒吧老闆娘尬上男客！嬌喊：再來一次

快訊／北市女遭砂石車輾過…拖行數m！搶救中

長榮空姐曠職遭資遣「上訴高院」駁回

更多熱門

相關新聞

台股急殺319點　金管會點出3因素夾擊

台股急殺319點　金管會點出3因素夾擊

台股今（24）日重挫逾百點，終場大跌319點，收在最低12,264點；金管會對此表示，主要是市場美國商業活動降溫、美國新振興紓困方案在國會卡關、疫情延燒等因素衝擊，導致美股下跌，亞股也普遍性下跌，台股也受到影響。

投資牛樟芝新藥　2張LINE圖騙富豪3億

投資牛樟芝新藥　2張LINE圖騙富豪3億

國際大廠加碼投資台灣　桃園「搶成」科技命脈城市

國際大廠加碼投資台灣　桃園「搶成」科技命脈城市

美國女醫戀上竹科男　愛的禮物曝老梗

美國女醫戀上竹科男　愛的禮物曝老梗

贛台會簽約1189億元 張志軍：兩岸同屬中華民族經濟，理應加強合作

贛台會簽約1189億元 張志軍：兩岸同屬中華民族經濟，理應加強合作

關鍵字：

牛樟芝富豪生技生醫吳振隆詐騙投資詐欺

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小鬼4年前演唱會「座位空一片」　粉絲哭曝實況

舊手機回收環保署要送iPhone！

「鬼峮戀」幾點幾分約會他都知道　吳宗憲建議小鬼黃鴻升「不要公開」

謝忻「真的是情侶」王少偉錯愕！

小鬼過世前交代後事「留一隻手骨」放客廳

「怕性慾影響學習」男大生驚傳在學校自宮

媽媽被用球棒+釘子爆打　潑屎妹怒了

超市買404元！他掏500+5元：店員當機了

酒店女「30秒吸管喝光威士忌」　竟是海陸正妹

iPhone 12 發表日10/13！　預購、正式上市時間出爐

痛失摯友小鬼　李千那台上恍惚忘詞

情侶攜手經營火鍋店…上班竟失蹤　家屬驚見2人死在床上

解放軍最難攻破台灣哪個城市？網竟一面倒

熊熊8月底高調PO租屋文！今流產分手

送孩子上學出現暗黑乘客　媽載回家收編

更多

最夯影音

更多
KID左胸貼「小鬼貼紙」堅強上工整玖壹壹　春風自稱「台灣皮卡丘」跳電流舞...洋蔥唱《洋蔥》

KID左胸貼「小鬼貼紙」堅強上工整玖壹壹　春風自稱「台灣皮卡丘」跳電流舞...洋蔥唱《洋蔥》
聽楊丞琳講「小鬼有趣過往」笑了　鍾欣凌不捨：都是黃爸安慰我們

聽楊丞琳講「小鬼有趣過往」笑了　鍾欣凌不捨：都是黃爸安慰我們

陳妍希無法親自到小鬼靈堂　彈唱《地球上最浪漫的一首歌》悼念

陳妍希無法親自到小鬼靈堂　彈唱《地球上最浪漫的一首歌》悼念

蔡依林巡演11月重啟？「幾乎全忘了」　收到金曲獎邀約：我其實滿想去的！

蔡依林巡演11月重啟？「幾乎全忘了」　收到金曲獎邀約：我其實滿想去的！

粉紅亂子草無濾鏡空拍曝光！南投「棉花糖花海」新秘境10/10開園

粉紅亂子草無濾鏡空拍曝光！南投「棉花糖花海」新秘境10/10開園

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面