投資牛樟芝被坑3億！神秘富豪百億身家曝　西門町房地產一號人物

▲遇到投資詐騙的有限電視大亨吳振隆今年2月才買下「聯合大於」25樓豪宅。（資料照／記者林裕豐攝）

記者劉昌松／台北報導

檢調偵辦台北神秘富豪投資牛樟芝遭騙3億元案，今天兵分5路搜索約談吳姓、陳姓等4名嫌犯到案，原本辦案人員以保護當事人等理由，對案情細節保密，如今被害人身分曝光，是擁有百億身家的有線電視大亨吳振隆，他今年2月才用全額現金，買下台北信義區《聯合報》舊址改建的「聯合大於」25樓豪宅，如今成為詐欺案被害人。

《ETtoday新聞雲》曾報導，服飾業起家的吳振隆，據查也是HBO台灣代理商永鑫多媒體董事長、俊貿國際公司董事長，以及台南新永安有線電視前董事長，他2016年把台南新永安有線電視賣給「台灣數位光訊科技集團」，進帳數10億元，讓他滿手現金。

2017年初，吳振隆砸了22億元，買下西寧南路大樓，土地每坪高達1407萬元，另外漢中街、峨嵋街口的JUN PLAZA大樓也是名下資產，其他還包括峨眉街的THE BODY SHOP、武昌街二段的ABC-MART，讓吳振隆坐擁百億元身價，成為西門町房地產的一號要角人物。

▲台北富豪受騙拿出3億多元投資假的牛樟芝新藥開發。（示意圖／資料照）

但是日前調查局北機站接獲富豪報案，指控綠興國際與公司吳姓負責人與展霖生化陳姓負責人，涉嫌從2014年10月起，佯稱與台北醫學大學「生化學科」簽約，共同研發牛樟芝新藥技術，並傳了2份「合作意向書」圖檔當證明，富豪到2016年間，投資3億多元，卻一直看不到新藥成果。

直到向北醫「生化學科」查證研發進度，校方告知學術單位只有「系所」，沒有「科」，富豪才驚覺受騙，台北地檢署檢察官林達24日指揮調查局北機站，兵分5路，搜索吳姓、陳姓等4名涉嫌詐欺罪的嫌犯，以及2名證人到案釐清案情。

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