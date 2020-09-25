氣兵變絞殺母女、尋妻溺斃無辜鄰居　2死囚聲請釋憲逃槍決

記者黃翊婷／綜合報導

犯下三重母女命案的黃麟凱、尋妻不著殺鄰居的沈文賓，雖然雙雙都被判處死刑定讞，卻各自以最高法院更審之後，法官沒有迴避為由聲請釋憲。由於聲請案件仍在審查中，因此無法執行槍決，讓外界質疑他們是否意圖藉此逃避死刑。

▲黃麟凱懷疑女友兵變，憤而殺害她及其母親。（圖／ETtoday資料照）

黃麟凱與王姓女子是高中班對，他花光女方打工存下來的20萬元大學學費，雙方發生口角，因此懷恨在心，2013年10月不顧自己仍在服役的身分，拿著偷打的鑰匙潛入王家，先勒斃王母，再逼迫女方發生性關係，結束後以同樣手法狠心殺害，並偷走家中1萬元現金。

高等法院審理時認為黃麟凱「惡性至極、罪責至重」，2017年7月判處死刑定讞。然而他至今都還未伏法，王女的父親曾忍痛出面在鏡頭前下跪，希望凶手能早日被槍決，「他活著的每一天對家屬而言都是折磨。」

▲沈文賓（黑衣者）判死，弟弟沈文夏（白衣者）也被重判19年。（圖／記者吳銘峯攝）

而同樣被判處死刑的沈文賓是為了查問逃家妻子的下落，憤而殺死妻舅的女友和鄰居；2012年12月間他帶著同父異母的弟弟沈文夏一起開車去宜蘭，到了妻子哥哥經營的檳榔攤找人，無奈並沒有任何結果，他一氣之下押走潘姓女子（妻舅女友）和鄰居呂姓男子，雙方在尋妻途中發生口角，兄弟倆竟然合謀溺殺兩人，再將遺體丟在三峽恩主公醫院停車場。

沈文賓一案直到今年3月31日才宣判死刑定讞，當時最高法院還曾傳喚鑑定人、醫師吳建昌出庭，了解沈是否還有教化的可能，這也是最高法院在審理時，首度傳喚鑑定人出庭應訊的案例。

不過，根據《中國時報》報導，黃、沈兩人在被判處死刑定讞之後，雙雙聲請釋憲，他們認為，最高法院在更審後法官沒有迴避，顯然違反了憲法保障人民訴訟基本權、公平法院原則；如果聲請釋憲案件尚未不受理或作成解釋，就無法執行槍決，因此兩人的行為也受到外界質疑，是否想藉此逃避死刑，進而掀起正反意見熱議。