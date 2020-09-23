兒遭逼掏錢買零食！特教生母心碎PO文　校方竟要求刪除：會督促輔導

▲心痛媽媽在臉書不公開社團貼文，特教班兒子遭到霸凌。（圖／翻攝自臉書）

記者陳以昇／新北報導

新北市林口區一所小學特教生，受到同學威脅，半推半就要他拿餐費到便利商店幫買單，媽媽發現兒子遭霸凌後，怒到轄區派出所報案，但警方以未滿12歲無刑責，僅將資料轉給校方及教育局處理，媽媽事後將事件貼上臉書，還被校方要求刪文，讓她既心痛又難過，堅決說「我不會刪除」。

▼網友紛紛留言要她不要姑息 。（圖／翻攝自臉書）

一名心痛的媽媽在臉書社團「林口大家庭LinKou-Family」貼文，指稱就讀小學三年級特教班的兒子，22日課後班下課後，被一名小四的學生威脅，半推半就到旁邊便利商店購買零食，還要他拿出晚餐費來買單，事後心生恐懼呆坐現場；媽媽趕到要接他回家時，發現舉止異常，細問下才知身障的兒子遭到霸凌。

媽媽氣得到轄區派出所報案，警方卻說12歲以下沒有刑責，連筆錄都沒有製作，僅將事件轉介給校方、社會局及教育局，未依正常程序轉給婦幼隊承辦。校方接獲通報後，也立即通知雙方家長，啟動霸凌專案調查，但卻要求媽媽刪除臉書貼文，她堅決說「我不會刪除」，希望有孩子的家長正視校園霸凌問題，「請大家保護自己的孩子！」

教育局回應，「第一時間掌握雙方當事學生，並聯繫渠等家長到校進行處理說明，同時啟動霸凌調查小組釐清事實，後續亦將配合警方進行案件調查。」校方表示，接獲警方通報後，從監視器截圖找到霸凌的小四學生，了解後得知這位學生也是特教生，也曾要求其他同學去買零食幫買單，已經與家長連繫，將會進行督促輔導。

網友看到貼文後，留言要媽媽強硬起來：「不要姑息，支持妳，支持反霸凌」、「要教孩子如何面對霸凌狀況處理」、「該打」、「學校老師還是要機會教育一下」、「不要軟弱，不然就會天天上演！」

我沒有遲到，是時間遲到了！