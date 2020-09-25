帶女友「找月老還願」不久就分手！　過來人揭3重點：時機不對

▲拜月老可祈求紅線增加姻緣。示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名男網友前陣子帶著女友，找月老還願，不料拜完沒多久兩人就分手了，昨日他發文大吐苦水，掀起熱烈回響，許多內行點出關鍵，包括情侶是不能拜月老的、要婚後帶餅還願等，也有不少人留言安慰道，「代表不是正緣！」

男網友在「爆怨公社」po照分享之前跟月老求的紅線，但同時語帶心酸，感慨直呼「抱怨一下月老，帶前女友去找月老還願，結果沒多久就分手了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

一席話釣出大票過來人，表示「情侶去拜月老絕對都分手，我們這邊以前就有傳言了」、「要結婚再還願啦」、「我記得情侶不能拜月老，通常是一方先去拜，有遇到對象，順利結婚的話要帶喜餅回去還願，我就是這樣，準備過6週年了」、「帶去拜完就分手+1」、「結婚才還願吧，不是交往還願」、「要結婚帶著餅去還願啦」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許力方攝）

另外，不少人也勸他看開點，「證明不是這個，帶錯了」、「還好你有還願，因為是錯的人所以儘快分；如果沒還願，也許你就錯了下半輩子了」、「哈哈！因為是孽緣，所以月老直接砍掉」、「感謝月老幫你斬斷爛桃花」。還有網友忍不住打趣道，「退貨流程正確，退貨成功，歡迎再次光臨。」

值得一提的是，祭拜月老時，要說自己的姓名、住址、出生年月日。若無交往對象，便要說明希望的對象條件，並帶紅棗、枸杞等甜食參拜；若有交往對象，則可帶鮮花參拜，祈求城隍爺與月老幫忙，讓這段感情能夠平穩與開花結果，也請神明保佑早日結婚生子，等到結婚後再準備喜糖還願；如果是結婚的夫妻，則推薦湯圓等圓形物，象徵婚姻圓滿。