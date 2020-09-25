　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

帶女友「找月老還願」不久就分手！　過來人揭3重點：時機不對

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼台北霞海城隍廟，月老，拜月老，月下老人，紅線，過香爐，紅線過香爐。（圖／記者蔡玟君攝）

▲拜月老可祈求紅線增加姻緣。示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名男網友前陣子帶著女友，找月老還願，不料拜完沒多久兩人就分手了，昨日他發文大吐苦水，掀起熱烈回響，許多內行點出關鍵，包括情侶是不能拜月老的、要婚後帶餅還願等，也有不少人留言安慰道，「代表不是正緣！」

男網友在「爆怨公社」po照分享之前跟月老求的紅線，但同時語帶心酸，感慨直呼「抱怨一下月老，帶前女友去找月老還願，結果沒多久就分手了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

一席話釣出大票過來人，表示「情侶去拜月老絕對都分手，我們這邊以前就有傳言了」、「要結婚再還願啦」、「我記得情侶不能拜月老，通常是一方先去拜，有遇到對象，順利結婚的話要帶喜餅回去還願，我就是這樣，準備過6週年了」、「帶去拜完就分手+1」、「結婚才還願吧，不是交往還願」、「要結婚帶著餅去還願啦」。

▲分手,情侶。（示意圖／記者許力方攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許力方攝）

另外，不少人也勸他看開點，「證明不是這個，帶錯了」、「還好你有還願，因為是錯的人所以儘快分；如果沒還願，也許你就錯了下半輩子了」、「哈哈！因為是孽緣，所以月老直接砍掉」、「感謝月老幫你斬斷爛桃花」。還有網友忍不住打趣道，「退貨流程正確，退貨成功，歡迎再次光臨。」

值得一提的是，祭拜月老時，要說自己的姓名、住址、出生年月日。若無交往對象，便要說明希望的對象條件，並帶紅棗、枸杞等甜食參拜；若有交往對象，則可帶鮮花參拜，祈求城隍爺與月老幫忙，讓這段感情能夠平穩與開花結果，也請神明保佑早日結婚生子，等到結婚後再準備喜糖還願；如果是結婚的夫妻，則推薦湯圓等圓形物，象徵婚姻圓滿。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
快訊／買泡麵中千萬！全聯開出特別獎看是不是你
快訊／小七買麵包中千萬大獎！統一超商發票特別獎得主出爐
快訊／Keanna、謝和弦簽字離婚了！配偶欄空白：恢復單身
快訊／基隆幼童「陳屍保母家」！警緊急封鎖現場調查
幸運兒是你？全家「買拿鐵成千萬富翁」　中獎名單一次看
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

排斥不孕＋壘球大肌瘤　帥醫助不孕夫妻拼二胎

每個人內心都住著一個收藏夢　紫砂藏家的當代新個性

免去山上擠！阿里山市集今開展　逛一圈就能買爆「高山茶＋咖啡」

太牛了！中華郵政推「福牛集郵鑄幣＋銅章」　每組2.9萬10/5開賣

是你嗎？35元買麵包中千萬發票！小7開出2名特別獎、5人中200萬

放無薪假！男友狂玩手遊「砸錢交網婆」...她怒放生　下場超悲劇

網購領貨更方便！中華郵政透露：大型社區擬設「i郵箱」

女拿包霸占「有人坐」　幾站後...1人開心秒坐！公車妹傻眼30分鐘

目睹車禍現場！Siri深夜狂問「過得好嗎」　他毛翻：關機還跳出來

加油站「下車等」！活動筋骨檢查車輛　網曝「危險性」：盡量不要

小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當

停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

信義潑屎妹一掃陰霾轉戰直播主　拿酒精消毒...自嘲：怕有「金針菇」

揭密包養網！Sugar baby月收8萬　Daddy多已婚、相處久了會有感情

大暖男！爽給台幣1萬5千元小費　外送員定格嚇呆...驚喜鞠躬道謝

老闆被海軍棄單「120碗海鮮麵」　基地外苦等1hr...他暖回：沒關係

乳牛貓馬桶如廁爽搖頭畫8字型 像在「跳祈屎舞」媽嚇：被附身？

排斥不孕＋壘球大肌瘤　帥醫助不孕夫妻拼二胎

每個人內心都住著一個收藏夢　紫砂藏家的當代新個性

免去山上擠！阿里山市集今開展　逛一圈就能買爆「高山茶＋咖啡」

太牛了！中華郵政推「福牛集郵鑄幣＋銅章」　每組2.9萬10/5開賣

是你嗎？35元買麵包中千萬發票！小7開出2名特別獎、5人中200萬

放無薪假！男友狂玩手遊「砸錢交網婆」...她怒放生　下場超悲劇

網購領貨更方便！中華郵政透露：大型社區擬設「i郵箱」

女拿包霸占「有人坐」　幾站後...1人開心秒坐！公車妹傻眼30分鐘

目睹車禍現場！Siri深夜狂問「過得好嗎」　他毛翻：關機還跳出來

加油站「下車等」！活動筋骨檢查車輛　網曝「危險性」：盡量不要

媽媽帶小孩錄郭彥均節目　自招「我排過你簽唱會」

桃園人的台味下午茶！最強涮嘴組合　糯米腸Q黏還有超好吃香腸

自家正門面對尖型屋簷「犯屋脊煞」　命理師提醒：對著抽風管也NG

林雨宣體質敏感曾見人中邪　角色走火入魔下符水搶男人

日職／阪神虎爆群聚感染　經紀人聯繫呂彥青

離婚後同居…爸媽帶9歲兒輕生「嬤聞焦味」急報案！警追查父母刑責

蕭敬騰當霸氣老闆「該給的不會少」　曝跨年「2場全留給台灣」

想減肥就別盲目節食！營養師也愛的三大「減醣法」　外食也能吃健康

仆臉舔乳！阿根廷國會議員視訊會議公然猥褻...辯稱：檢查隆乳手術情況

排斥不孕＋壘球大肌瘤　帥醫助不孕夫妻拼二胎

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

生活熱門新聞

洋男10年睡1242女！諷「中國女超好睡」偷拍賣錢

女兒遭代課老師施暴　地方媽媽心碎了

「吃情人果送醫」討醫藥費　闆娘：以為常識

工人豪宅搭住戶電梯　被開罰3000元

快訊／統一發票7、8月中獎號碼！

買家收包裹質問　他一句話掉陷阱

舊手機回收環保署要送iPhone！

網酸「一粒奶40萬」　星諠喊冤：性騷不該姑息養奸

大嬸改口買走最末盒　闆娘霸氣回絕被讚爆

解放軍最難攻破台灣哪個城市？網竟一面倒

中秋4天連假天氣出爐　下波鋒面來襲「降雨熱區」曝光

黑道、網美合作新星　「勾起你心中的惡」身分起底

載「別人的老婆」產檢！老公丟2句掛電話

台灣YouTuber訂閱數曝！網看NO.1：不意外

更多熱門

相關新聞

不爽前女友另結新歡恐嚇公開裸照

不爽前女友另結新歡恐嚇公開裸照

女子小潔（化名）與黃姓男友分手後仍當「砲友」，還讓對方拍裸照留念，卻在另結新歡後惹怒黃男，傳裸照嚇稱要散布，「妳不要後悔，自己看著辦！讓妳紅」台中地檢署25日偵結，依恐嚇罪嫌起訴黃男。

女友騎車不敢下斜坡　男酒後環抱騎被抓酒駕

女友騎車不敢下斜坡　男酒後環抱騎被抓酒駕

男友枕頭「10年沒碰水」　她趁上班攪洗一波…網：完了

男友枕頭「10年沒碰水」　她趁上班攪洗一波…網：完了

75歲男交29歲女友　不給錢被打死

75歲男交29歲女友　不給錢被打死

男友付不出聘金！輕熟女太氣「跳河」游2公里

男友付不出聘金！輕熟女太氣「跳河」游2公里

關鍵字：

月老分手還願女友放生結婚正緣

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

峮峮哀痛現身二殯「送小鬼火化」！　眾星友全來了

楊丞琳許瑋甯淚送小鬼　親友哭喊「火來了趕快走」

小鬼爸爸今過60大壽　女友峮峮代替他慶生

小鬼黃鴻升傳今火化！　時間曝光

工地女「11樓墜到B3」慘死！兒子崩潰認屍

峮峮「貼心陪小鬼爸一整天」過生日！6歲外甥1句話傻眼

快訊／小鬼90分鐘羽化成仙　親妹手捧骨灰泛淚送別！

熊熊火化場送別小鬼「一轉頭掩面痛哭」　2友人攙扶才能走路

坤達一身黑直播！拔掉墨鏡「憔悴面容曝光」

小鬼爸60歲生日「視訊華岡5人幫」

峮峮痛別小鬼「抱友人淚崩大哭」！ 黃爸看遠方背影惹鼻酸

新家住4天…屎水擠破天花板狂噴

熊熊8月底高調PO租屋文！今流產分手

快訊／小鬼搭白車「純白棺木」送抵二殯！

他胃痛挫屎　低頭見「5m巨蟲」卡菊花

更多

最夯影音

更多
小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當

小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當
停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》

柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面