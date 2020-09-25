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好想脫離魯海！快來全家月老便利店　霞海城隍廟最強神隊友助攻「真愛筷筷」降臨

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全家月老便利店（圖／全家便利商店提供）

▲還在等愛情來敲門嗎？想找良緣就到全家。（圖／業者提供，以下同） 


消費中心／台北報導

2020即將步入尾聲，看著朋友一個一個順利脫魯，情人節被閃了好幾波，自己卻還是苦等不到愛情來敲門，身邊少了人陪，接下來的聖誕節、跨年夜要怎麼熬？北部最強神隊友要來幫你終結單身了！想祈求好姻緣速速來，「良緣就在全家」，多款愛意美食、姻緣小物助攻，以及愛情「筷」來結好緣，不用孤單到年底，就換你甜蜜曬愛天天放閃別人。

今年適逢霞海城隍廟建廟50周年，全家率先為廣大信眾求得愛情上上籤，與月下老人聯名合作，化身「月老便利店」，嚴選多款烘焙美食、文創姻緣小物，要讓緣分就從全家開始。想要與命中之人加「焙」靠近，購買全家烘焙商品任2件，只要再花個銅板價29元加購，即可獲得〝竹木造咖 真愛筷筷組〞，共有雞翅木筷與麻花竹筷2款，限量共6萬組，拿起有過香、月老加持的愛情筷，讓你的真愛快快來降臨。

全家月老便利店（圖／全家便利商店提供）

全家月老便利店（圖／全家便利商店提供）

▲限量竹木造咖真愛筷筷組，讓真愛快快來！ 

許多人拜月老時，一定要求些姻緣小物放在身邊招桃花。全家這次與大稻埕在地文創品牌結合，即日起~10/6用全家會員點數800點加價購，可入手多款招福、姻緣小品，除了有充滿台灣文化意象的「福來許」迪化老街建築鍋墊及杯墊，還有城隍夫人月老背貼、城隍爺虎爺背貼，可以黏貼在手機、筆記本或包包上，隨時帶著走；能夠洗去一身宅味，滿身清香的「大春煉皂」，萃取在地的米、茶、中藥3物入皂，潔淨肌膚，摸起來水嫩柔細；以及女孩兒最需要的「林三益」蜜粉腮紅兩用刷，刷去灰頭土臉，還妳漂亮門面，站在人群之中最亮眼，讓Mr. Right一眼看見。

全家月老便利店（圖／全家便利商店提供）

全家月老便利店（圖／全家便利商店提供）

▲多款在地文創小物，助你與有情人一生相許。

全家月老便利店（圖／全家便利商店提供）

中秋月圓人團圓， 2020年農曆8月15日(國曆10月1日)不僅是中秋節，也是月老生日，據說在這一天帶著月老最愛的甜食來拜拜，會比平常更靈驗，全家邀請大家一起到台北霞海城隍廟參加月老的祝壽生日趴，當天只要攜帶「極鬆餅」系列任一商品去拜拜，並拍照打卡上傳IG，就可在現場兌換限量「月老生日趴踢包」，裡頭有吃甜甜結好緣的極鬆餅、把戀人夾緊緊的「夾心匠土司」以及最重要的霞海城隍廟的月老御守，守護你的良緣。

全家月老便利店（圖／全家便利商店提供）

▲農曆8月15日是中秋節，也是月老的生日。 

不論是正在尋求有緣人，或是想從曖昧修成正果，今年中秋快來全家月老便利店，讓各種必拜美食與姻緣小物幫你一起多灑點緣份，求得有緣有份，發現幸福就在不遠處，「緣來」全家真的可以為你找一個家。此次合作也將支持「台北霞海城隍廟」送暖到偏鄉計畫，求得好姻緣，又能做公益，也讓不少網友紛紛大讚「這個行銷有點強！」

全家便利商店 X 台北霞海城隍廟 幸福聯名【月老便利店】
活動詳情：https://feverso cial.com/familymart/truelove-16129

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