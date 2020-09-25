分手後當砲友…前女友另結新歡漸冷淡！男怒傳裸照恐嚇：讓妳紅

▲男子因砲友當不成，竟恐嚇前女友要公開她的裸照。（示意圖／翻攝pixabay）

記者李忠憲／台中報導

女子小潔（化名）與黃姓男友分手後仍當「砲友」，還讓對方拍裸照留念，卻在另結新歡後惹怒黃男，傳裸照嚇稱要散布，「妳不要後悔，自己看著辦！讓妳紅」台中地檢署25日偵結，依恐嚇罪嫌起訴黃男。

起訴書指出，黃姓男子與女子小潔原為男女朋友，2019年分手後，2人仍維持「朋友」關係，還分別在同年11月底及今年1月初，先後到台中、新北的旅館上床當砲友，小潔還讓黃男拍裸照留念。

只是，小潔事後另交男友，對黃男疏遠，黃男得知消息後內心感到十分不爽，竟傳小潔裸照給她並以散布裸照要脅說「妳不要後悔，自己看著辦！群組、聊天室、台北人專區讓妳紅！」小潔回問黃男「我很害怕，裸照可以刪掉嗎？你想要怎麼解決？」黃再回說「很簡單，不理我，繼續如此，妳很忙，真的要如此，把我當空氣是吧，我會討回來！」，小潔據此向警方報案提告。

黃男坦認傳簡訊的人是他，主因是因為小潔不理他，才會用這方法逼她出面回應。小潔則提出醫院診斷證明並表示，她因為擔心裸照外流，緊張到變成精神官能性憂鬱症。

檢察官認為，黃男傳給小潔的裸照有經小潔同意拍攝，不構成妨害秘密，但傳訊內容已讓小潔心生畏懼，依恐嚇罪嫌將他起訴。

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