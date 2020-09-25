放無薪假！男友狂玩手遊「砸錢交網婆」...她怒放生　下場超悲劇

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友3個月前和男友分手，原因是當時男方放無薪假，在家狂玩遊戲就算了，還砸錢交網婆；直到昨天，前任突然傳訊息求復合，而內容更讓她笑噴，同時也很慶幸，透過小小的遊戲，甩掉一個對生命毫無助益的人。

女網友在爆怨公社提到，「之前因為疫情，前男友被放無薪假，只能每天待家裡玩遊戲，當時他下載了一款廣告打很兇的手遊，撇除睡覺，時間都用在遊戲上了。」

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由於男方是花錢很謹慎的人，所以就算對方如此沉迷，她也沒有多加干預，直到信用卡帳單寄來，她才得知血淋淋真相，「X...他因為公會認識了一個女網友，然後就在遊戲裡互稱公婆了！雖然確定他們還沒實際見過面，不過精神已經出軌了，為此我們大吵一架。」

而前任自知理虧，卻將累積下來的怨氣、和被迫放無薪假的不平遷怒於她，反過來罵道「我每天待在家，我除了妳...還有跟哪個女人實際接觸了？遊戲歸遊戲，現實歸現實！妳又沒有玩，妳懂什麼？不跟妳講了，我要去玩我的手遊，比跟妳在這裡吵架重要多了！」

▲前男友昨天突然現身求復合。（圖／翻攝自爆怨公社）

聞言，女網友立刻收拾行李，並毅然決然提出分手，沒想到3個月過去，昨天早上竟收到前男友的求合訊息，對方壓低姿態道歉，寫道「寶貝...之前是我有眼識不清，公會的腦婆原來是男的，那臭肥宅騙我的錢，一定要告他詐欺，寶貝我錯了，妳回來好不好？我從無薪假解放了，公司現在正常運轉囉，我不會再玩任何手遊了，我會陪妳一輩子。」

在一連串解釋後，男方也不斷哀求，「妳可以再給我一次機會嗎，寶貝」、「在嗎？寶貝...看到回我喔」。而她則慶幸之前的果斷，並霸氣拒絕「你當我資源回收車專門收垃圾？滾。」

對此，網友們不禁笑回，「什麼年代了，還會信網婆這種東西」、「以為是小三，原來是小王啊」、「超解氣」、「支持他跟肥宅腦婆的交往」、「自從跟天堂的老婆見過一次面以後，我就把帳號賣了，再也不敢從遊戲裡面找老婆了」、「只能說妳眼睛雪亮」、「汁男而退XDDD」、「本月最療癒」。

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