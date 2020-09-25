快訊／陳時中：台灣在COVAX平台不選大陸新冠肺炎疫苗

▲行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

新冠肺炎疫情持續蔓延，我國爭取加入分配未來疫苗的「新冠肺炎疫苗全球取得機制」（COVAX）。衛福部長陳時中25日在立法院答詢時透露，我國9月18日已經跟COVAX簽約，預計10月初會付訂金，他也掛保證，在COVAX平台上「我們不選擇中國疫苗，這是確定的。」

行政院長蘇貞昌與陳時中等官員25日赴立法院報告紓困3.0預算並備質詢。台灣基進立委陳柏惟詢問我國疫苗研發規劃，蘇貞昌回應，全世界都很認真研發疫苗，台灣除了鼓勵國內廠商研發，一方面也與國際接觸多元採購。

陳時中在一旁補充最新進度，他透露，我國跟COVAX已經在9月18日簽約，預計10月初會付訂金，各個管道都在努力中，國產疫苗進展也不錯。

至於國產疫苗進度，陳時中表示，都有與業者談定優先採購，且都規定在補助方案當中；對於未來疫苗注射後若產生不良反應，相關補償機制一直都存在，但更重要是施打前要注意安全。

陳時中說，未來首批疫苗施打率希望涵蓋60%，施打順序將由「預防接種委員會」排定。

民進黨立委王定宇詢問疫情何時趨緩？陳時中則說，「我想明年第二季（4月到6月），疫苗出來比較普遍，疫情大概就會趨緩。」

民眾黨立委邱臣遠詢問疫苗時程，陳時中回應，關於確定時程，其實連COVAX本身也不知道，因為COVAX掌握疫苗都還沒確定何時出爐，但目前來看這平台政治力干預不多，對於公平分配有信心。

是否明年第一季打得到疫苗？疫苗會不會有大陸貨？陳時中說，基本上明年第一季都會緊急授權，國家在那時候有緊急授權的疫苗，不過要看安全性跟疫情嚴重程度，由專家評估，「在台灣我們不選擇中國疫苗，這是確定的」。

至於國產疫苗進度，陳時中說，國內有三家業者向衛福部申請新冠肺炎疫苗臨床試驗，都已獲通過，但具體狀況要看實驗反應，時間沒有辦法完全掌握，特別預算也投入20億元鼓勵廠商研發與人體試驗，未來購買時，也將有國產疫苗的優先採購權。

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