瘦肉精容許單位用PPM 　台南議員林燕祝：欺騙民眾出賣健康

▲台南市議員林燕祝發言指出，國際公認的瘦肉精容許標準是以ppb為單位，民進黨卻用ppm，這不只是在偷渡容許誤差，而是在欺騙民眾、出賣台灣人的健康。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議會24日定期大會開議，市議員林燕祝發言指出，國際公認的瘦肉精容許標準是以ppb為單位，民進黨卻用ppm，用四捨五入的方式企圖蒙混民眾，這不只是在偷渡容許誤差，而是在欺騙民眾、出賣台灣人民身體的健康。

林燕祝指出，民進黨總統蔡英文曾說「出賣台灣人民的身體健康的這種人，就不適合當總統」，現在蔡英文實在不應該再繼續做下去，黃偉哲市長應該勸蔡英文趕快辭職。

林燕祝指出，黃偉哲市長在施政報告中提到台南市是最高年齡的城市，台南市65歲老人就佔人口30.5萬人，且65歲以上還在就業的就佔了近4成，同樣是六都、一樣財政都有困難，人家65歲以上老人不用再繳健保費，唯獨台南市還要再繳，黃偉哲市長說台南市要打造台南高齡友善的宜居城市，這實在很諷刺。

林燕祝也提到，永康地區人口最多的，但停車位嚴重不足，汽車機車數量與停車格數量落差非常大，每輛汽車分配不到一個停車位，民眾回家卻沒地方可停車、檢舉達人動不動就檢舉，一覺醒來就被開了兩張、三張罰單，民眾怨聲載道，希望市府儘快解決永康地區的停車問題。

林燕祝說，黃偉哲市長一再說「水溝要通」，但有一些工程包商把工程廢棄物和泥漿直接倒入水溝，把整個水溝都塞住，相關單位有必要嚴懲不肖包商且維持水溝暢通。

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