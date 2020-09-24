民進黨提案降公視董監事門檻　政院：非政院版本但尊重

▲公視總部外觀。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨立委提案修《公共電視法》，擬將公視董事人數減少至11-15人，並下修審查委員會3／4同意門檻，改成1／2立委同意，然而此舉卻違背行政院長蘇貞昌2013年時表態反對調低門檻的立場。對此，行政院發言人丁怡銘24日表示，《公共電視法》若要修訂會尊重各方的建議、 專業的審查，目前還未有政院版的草案，而現在立法院的草案並非政院版本，但行政院尊重立法院立法跟審查的權力。

根據《公共電視法》第13條，公視董事會由董事17人至21人組成，而產生程序須由立法院推舉11-15名社會公正人士組成公共電視董、監事審查委員會，再由行政院提名董、監事候選人，提交審查委員會以3／4同意後，送請行政院長聘任。

國民黨團總召林為洲指出，民國86年訂定《公共電視法》第13條，訂定3/4高門檻，時任立委陳其邁、柯建銘、蘇貞昌都共同支持此門檻，理由在於媒體要超出政黨，讓各政黨認為是公正人士，才能擔任公廣集團董監事，當時立法也獲得朝野立委支持。

林為洲質疑，本次民進黨立委主導《公共電視法》第13條修法，將現有3/4的同意權降至1/2，只要民進黨立委支持，就可擔任公廣集團董事，連利益迴避都懶得掩飾，「吃相未免也太難看」，若民進黨強行通過修法，等於是再一次打臉自己，根本就是雙標無下限。

面對國民黨的質疑，提案人、民進黨立委張廖萬堅認為，公視董事3/4高門檻之同意權，導致公視董事案曾擱置了900天才選出，第六屆董事於去年9月任滿，也因為高門檻的設計，迄今第七屆董事21席只通過7席，監事5席只通過1席而無法運作。

張廖萬堅表示，現行3/4同意權的高門檻，造成公視選任董監事的空轉，而且審查會從來沒有公開過審查會議內容，造成被提名董事未能通過，這顯然是制度上出了問題。

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