民進黨擬降公視董監事門檻　羅智強：挑戰台灣人的憤怒指數

▲國民黨革實院長羅智強。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

公廣集團近期董監事換屆，將選出新任董事長，民進黨立委提案推動《公共電視法》修法，降低現行跨黨派查小組同意權高門檻。對此，國民黨革實院長羅智強24日在臉書批評，民進黨終於露出真面目，要下修公視董監事的同意門檻，讓公視也姓「黨」。

羅智強指出，當年《公共電視法》規定國會「四分之三」才能通過的超高門檻，就是要讓在野黨也有否決權，逼迫執政黨推出「政治中立」的名單。換句話說，既然是「公共」電視，董監事不僅要學有專精、素負眾望，還應該在政治上中立，才不會讓公廣集團，變成執政者的1450。

「但去年民進黨提出怎麼樣的董監事名單呢？」羅智強表示，例如其中一位竹科公司的董事長，經營長才不在話下，但他長期與綠營關係深厚，這樣的人選，適合當公視的董事嗎？

羅智強強調，民進黨要化解公視的僵局很簡單，就是提出一份沒有私心，政治中立的董監事名單。如果要用降低同意門檻的方式，讓公廣集團變成自己的禁臠，那真的是挑戰台灣人民的憤怒指數了。

另外，對於此議題，國民黨團24日上午於立法院召開「公視改組，投不過就用搶的？」記者會，黨團總召林為洲指出，民國86年訂定《公共電視法》第13條，訂定3/4高門檻，時任立委陳其邁、柯建銘、蘇貞昌都共同支持此門檻，理由在於媒體要超出政黨，讓各政黨認為是公正人士，才能擔任公廣集團董監事，當時立法也獲得朝野立委支持。

林為洲質疑，本次民進黨立委主導《公共電視法》第13條修法，將現有3/4的同意權降至1/2，只要民進黨立委支持，就可擔任公廣集團董事，連利益迴避都懶得掩飾，「吃相未免也太難看」，若民進黨強行通過修法，等於是再一次打臉自己，根本就是雙標無下限。

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