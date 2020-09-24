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綠委擬修法降公視董事任命門檻　國民黨團批：勿以多數暴力染指公視

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▲▼國民黨團召開「公視改組 投不過 就用搶的？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開「公視改組 投不過 就用搶的？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

公廣集團近期董監事換屆，將選出新任董事長，民進黨提案修「公共電視法」修法，降低現行跨黨派審查小組同意權高門檻。國民黨團24日召開記者會，強烈反對將公視跨黨派審查小組同意權門檻降為1/2，並點名主導修法的公廣集團現任董事胡元輝，他是行政院長蘇貞昌屬意的下任董事長，如此毫不避諱、吃相難看，若民進黨強行通過修法，又再一次打臉自己，根本就是雙標無下限。

總召林為洲表示，8月3日民進黨立委張廖萬堅召開內部座談會，討論如何修正《公共電視法》第13條，與會的包括現任公廣集團董事胡元輝，是行政院長蘇貞昌意屬的公廣集團董事長人選。林為洲質疑，藉由民進黨立委主導《公共電視法》第13條的修法，將現有3/4的同意權，降至1/2，只要民進黨立委支持，就可擔任公廣集團董事。

林為洲痛批，如此大剌剌地介入修法，連所謂的「利益迴避」都懶得掩飾，「這吃相未免也太難看了吧？」若民進黨強行通過修法，又再一次打臉自己，根本就是雙標無下限。

▲▼國民黨團召開「公視改組 投不過 就用搶的？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

林為洲指出，公廣集團董監事人選，現行制度是由行政院提名董監人選，經過審查小組通過；立法院依照各黨團比例，推薦審查委員，共有15人，審查行政院提出的董監事名單，經過3/4審查委員通過，就可派任為董監事。民國86年訂定公視法13條，訂定3/4高門檻，當時陳其邁、柯建銘、蘇貞昌都是立委，共同支持此門檻，理由在於，媒體要超出政黨，要公正、獨立，讓各政黨認為是公正人士，才能擔任公廣集團董監事，當時立法也獲得朝野立委支持。

林為洲進一步指出，就算民進黨運用多數鴨霸通過修法，在法不溯既往之下，應於下屆適用。本任期有21位董監事中，7位董事已以3/4門檻通過，縱使現在要補提名其他董事，也應適用於現在的法條，而非修法後的法條，否則對現任7位董事又該如何交代？

立委李德維則批評，竟然有立法委員提出相關提案，把公視董事同意權下修為1/2，「這不就和農田水利會收歸國有一樣？」真正為全民服務的電視台，通過董事人選受到全民或大家所認同的門檻，以確保公視是全民電視台，不為政府或政黨服務。他呼籲民進黨，雖然在立院有多數，不該利用多數暴力，企圖改變公視傳統與文化，不該染指全民擁有的公共電視。

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