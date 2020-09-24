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剩最後一盒！大嬸忽改口「再+1」白排了...老闆娘霸氣處理被讚爆

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▲▼排隊。（圖／記者曾筠淇攝）

▲原PO至知名店家排隊買水晶餃。示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

排隊買東西時，難免會遇到莫名其妙的人，而此時，店家的態度就非常重要。一名女網友日前排隊買水晶餃時，老闆娘事先詢問客人需要登記幾盒，由於數量有限，因此輪到她時，就只剩下最後1盒可以買；豈料好不容易排到了，前方大嬸竟忽然改口要加碼1盒，讓她相當傻眼，所幸老闆娘霸氣回絕，保障了她的權益。

這名網友在「爆怨公社」上發文表示，她日前排隊買水晶餃時，老闆娘便從店內走出來開始向客人逐一登記欲買盒數；原PO原本想要帶回2盒，只是輪到她時，剛好剩下最後一盒，不過她心想，反正都等這麼久了，只有1盒也無妨，於是便繼續排隊。

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原PO表示，排在她前面的大嬸起初只向老闆娘登記2盒，想不到在排隊過程中，老闆娘竟告訴她，「妳前面那個說妳不要，她要了」；但是原PO根本從未這麼說，因此當場傻眼，表明自己有要購買的意願，而前方的大嬸則一副若無其事的樣子。

▲▼女人,女孩,愛情,約會,交往。（圖／翻攝自pixabay）

▲前方大嬸竟忽然改口要買下最後1盒，讓原PO相當無言。示意圖，與本文無關。（圖／取自Pixabay）

等到水晶餃總算出爐後，大嬸竟轉頭向原PO說，「我可以買三盒，妳的那一盒就是我的了，妳就沒有了」；面對這樣的情況，原PO並沒有做出任何回應，想不到結帳時，對方果真改口加碼1盒。

所幸老闆娘見狀後立刻回絕，「那妳登記的時候怎麼不說三盒？剩下的要給後面那位！」原PO氣憤說道，排隊的每個人都等了很久，且也登記數量了，前面的大嬸居然絲毫不考慮別人，只想到自己，「為什麼有這麼自私的人？」

不少網友看到貼文後，紛紛怒轟，「前面那位太厚顏無恥了吧」、「我一定當場給她難看」、「傻眼，還這麼不要臉的跟你說」、「自私的人很多，不要臉的也很多」、「她哪來的勇氣」、「好機車」、「傻眼，硬要欸」、「真是沒水準的歐巴桑」、「大媽羞恥度是無極限的」。

此外，也有許多網友大讚老闆娘，「老闆娘人不錯，有留給妳」、「還好老闆娘人好幫你留一個」、「還好老闆娘有以登記的為主」、「老闆娘處理得太棒了」、「幸好老闆娘沒有理他！這家店可以再去」、「老闆娘這樣就對了」。

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