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國文老師教的？小2女兒火速K.O「數學題」　網笑讚：有聽周杰倫

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▲▼女兒將數學作業當成國語作業來寫。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲女兒不小心誤解題意。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

小朋友的思維常讓爸媽哭笑不得，男網友先前幫女兒檢查數學作業時，題目明明要求學童在括號內填下「＞或＜」的答案，但女兒卻天才的在格子中都寫下「ㄏㄨㄛˋ」，讓他當場傻眼。許多網友看到孩子的答案後全笑噴，「沒毛病啊」、「哈哈哈太可愛了」、「其實她也沒錯啊」。

這名爸爸在「爆怨公社」上PO出小二女兒的數學作業，題目要求學童「比大小」，因此必須在兩個數值間，寫下「大於或小於」的符號。想不到女兒一看到「＞或＜」，以為題目時要她將「或」填在括號中，因此便快速的將答案寫入格子內。

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爸爸檢查作業時直接傻眼，直呼「天才啊！居然還是我的女兒，我可以說她錯嗎？」除此之外，由於小朋友才國小二年級，對國字還不太熟悉，因此整排答案全是用注音完成的，滿滿的「ㄏㄨㄛˋ」也意外戳中不少人的笑點。

網友看到照片後，紛紛留言回應，「有聽周杰倫」、「你女兒已有先進西洋思維，不受填鴨式教育束縛」、「我兒子也是」、「霍家拳的套路招式靈活」、「讓我想到霍元甲」、「看得跟其他人不一樣，人才啊」、「中文邏輯沒毛病」、「這數學應該是國文老師教的」、「她以為＞＜是括號嗎」、「沒錯啊！跳出傳統的框架」。

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