又遇都市傳說！「20年沒聯絡同學約吃飯」5大原因曝　結局出爐





▲你是否也常遇到許久沒聯絡的朋友突然約你出來？（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友發文說，「20幾年沒聯絡的高中同學約吃飯，他Ｏ的我該注意什麼？」對此，讓有人分析有5種可能；後來原PO也公布後續。而Dailyview網路溫度計曾透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，搜尋網友討論久未見面的朋友，突然找上自己的荒唐理由Top10，其中推銷保險只排第二名。

當事人近日在「爆怨公社」臉書社團發文，引起熱烈討論。許多人留言，「紅炸彈、直銷、保險、借錢，95％跑不掉這些」、「保險，直銷，紅帖，借錢，無事不登三寶殿」、「宗教、保險、直銷、喜帖、借錢，一般來說就這5種。」

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也有人建議，「如果直銷保險，叫他請你吃飯，你吃你的，他說他的，吃完走人加拉黑」；另一人說，「見面先跟他說，最近手頭有點緊，不知道您那邊方便嗎！先下手為強。」

▼原來原PO是被朋友「炸了」。（示意圖／翻攝免費圖庫pixabay）

原PO表示，「都市傳說遇到第二次，說為了友情我會問候你老木，以前就不是很好。」他後來補充，「要了地址，紅色的。」原來他是收到「紅色炸彈」喜帖。

網路溫度計曾透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，搜尋網友討論久未見面的朋友，突然找上自己的荒唐理由Top10：

第10名：辦同學會



久不見的朋友突然約碰面，就是要找昔日同學一起辦場同學會敘敘舊啦！負責的同學翻開封印已久的畢冊，一個個打電話、傳訊息，只有這時候才會想到你。

第9名：找地陪



出去玩人生地不熟，比起花時間上網搜集資料，冒著可能踩雷的風險，還不如直接打開通訊錄，找找「住當地」的朋友，有沒有空帶著自己一同出去走走，吃著在地人極推的「隱藏版美食」，又不用人擠人。

第8名：想要談心



事實上也有人突然約你，真的只是單純想與你喝杯咖啡，聊聊高中、大學生活發生的趣事敘敘舊；或是臉書「動態回顧」突然跳出N年前的照片，而想起了你。

第7名：找你加入老鼠會



失聯已久的好友突然找上門，也可能是壞事，這種人一開始會正常聊天，接著談到自己最近「正在發大財」，想與你分享賺錢好康，大多必須先繳錢入會，卻非以販售商品為目的，就是俗稱的老鼠會，千萬別上當啦。

▼職場上需要人脈時，失聯一陣子的朋友成為最好的幫手。（示意圖／資料照）





第6名：想利用你的人脈



有句話說「出外靠朋友」，有在職場上打滾過的人都能了解人脈的重要，尤其是「需要別人介紹工作」時，就需要借用他人人脈，因此翻開久未聯繫的朋友清單，想請你幫幫忙。

第5名：失戀想找人聊



感情受挫讓人感到脆弱，有時不想找太親近的朋友傾訴，許久沒聯絡的朋友成為他們大吐苦水的對象？有網友說，自己有個朋友失戀都和自己說，只要突然又找上門，就知道「又被甩了」。

第4名：想借錢



有許多網友分享，平時不會聯絡的朋友，突然找上門肯定沒好事，其中又以借錢應急的佔多數，可能是因為自己「好說話」的個性，默默成為大家的佛系錢莊。

▼過去也曾有許多網友在與前任重逢後又重燃愛火的。（示意圖／翻攝免費圖庫pakutaso）





第3名：求交往或復合



若對方是你的前任，消失一陣子又突然出現，真的是想你了！聊沒幾句就能看出他心意，想求交往或復合。若不想惹禍上身，一開始最好就不讀不回。

第2名：賣保險



不少大學朋友畢業後投入保險業嗎？這是個極需人脈的行業，使得剛踏入職場的菜鳥們都先挑身邊朋友下手。雖然覺得有點困擾，但也有網友因個性太好、難拒絕而捧場買一下。

第1名：找你做直銷



「你有夢想嗎？」這是網友票選最害怕聽到的話！只要出現這個起手勢，下一秒對方話匣子大開，分享自己正在做某個「事業」，期待夥伴一同加入，共同打拚，月收入翻倍再翻倍。