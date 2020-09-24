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減速讓路！媽一聽哭聲怒飆：幹嘛欺負我小孩　3句童言瞬間尷尬炸

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仁愛大安路口,斑馬線標字,箭頭提示行走注意方向,仁愛路,大安路,行人安全,望左（Look Left）,望右（Look Right）,注意左右來車,提示效用,行人,過馬路（圖／記者季相儒攝）

▲原PO看到有2個小朋友在前方，於是便停下來禮讓。示意圖，與本文無關。（圖／記者季相儒攝）

記者曾筠淇／綜合報導

9月新制上路後，車輛若不禮讓行人，可能就會被開罰。一名男網友先前騎車行經路口時，因為看到前方有2個小朋友，於是便停下來並溫柔的說，「你們先過去哦，我不趕時間」；豈料2個小朋友竟忽然接連哭泣，而孩子的媽媽見狀後劈頭就開罵，讓原PO當場傻眼，直到孩子解釋自己為何傷心後，才總算洗清冤枉。

這名網友在「爆怨公社」上發文表示，他日前騎摩托車出門買飯，在回家路上正巧看見2個大概才讀幼兒園的孩童在前方，因此便立刻減速，想讓小朋友趕快跟上媽媽的腳步。原PO輕聲細語的和小朋友說道，「你們先過去哦，我不趕時間」，想不到這樣溫柔的語氣，竟讓其中一個小朋友嚎啕大哭。

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另個孩子聽到哭聲後，也跟著一起放聲大哭，此時才總算引起媽媽的注意。媽媽立刻衝上前抓住孩子的手，連問都沒問就直接劈頭吼原PO，「你幹嘛欺負我小孩？」接著才轉頭關心孩子怎麼了。孩子立刻露出無辜的表情並回應，「我要讓這個叔叔過，叔叔又說讓我們先過，所以我很傷心！」

▲▼仁愛大安路口,斑馬線標字,箭頭提示行走注意方向,仁愛路,大安路,行人安全,望左（Look Left）,望右（Look Right）,注意左右來車,提示效用,行人,過馬路,馬路口,馬路,行車安全。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲小朋友在馬路上忽然傷心的哭了起來。示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

雙方聽到孩子的回答後，便用尷尬的表情看著彼此，讓空氣瞬間凝結；原PO和媽媽愣了幾秒後才回過神，接著便趕緊點頭示意並各自離開。原PO無奈表示，「我到現在還是很問號，這…有啥…好傷心？」

網友看到貼文後，紛紛留言回應，「哈哈哈哈小孩玻璃心」、「小朋友直覺認為他禮讓你但你不領情」、「小孩傷心他的心意被你拒絕了」、「你好無辜哦」、「媽媽應該道歉吧」、「小孩就是這麼無厘頭，但大人的態度真的不可以」。

此外，也有許多人覺得媽媽沒有顧好小孩實在很失職，「媽媽走自己的，然後不明就裡的X北別人」、「為什麼過馬路時，媽媽竟然沒牽著小孩」、「這媽媽很有事啊！自己不顧著小孩，小孩哭了才突然衝過來不問狀況就亂飆人」。

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