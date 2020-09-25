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怕腳痠！找「離入口近的車位」…反遭女兒酸：逛街都不會累

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▲ （圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲女兒的神回答讓媽媽當場愣住。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者施怡妏／綜合報導

每到賣場的停車場停車時，駕駛都會希望可以找一個離賣場入口比較近的車位，可以節省走路的時間，一名媽咪帶著女兒去逛百貨公司，在停車場繞了一下，想要找離入口近一點的車位，沒想到卻被被女兒酸，「媽媽，妳的車停太遠走個10分鐘就累，逛百貨公司5、6個小時都不會累？

媽咪在臉書「爆怨公社」發文，日前帶著女兒到百貨公司，因為想找離入口近一點的車位，怕停太遠走路腳會痠，而且停車場太大容易迷路，繞了幾圈後終於找到適合的好車位。沒想到卻被女兒酸，「車停太遠走10分鐘就累，逛百貨公司5、6個小時都不會累？停車場就一層這樣而已，百貨公司樓上那麼多層，妳都還知道什麼東西在哪個樓層哪個方向，完全不會迷路！」

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▲ （圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲在停車場繞了一下後，媽媽還是找到離入口近的位置。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

女兒接著說，「妳說停車位不好找，乾脆坐捷運好了，但坐捷運要走更多路耶！妳們女人真的很奇怪！」媽媽聽完後當場愣住，不知道如何反駁女兒，只好說「等妳以後長大就知道了啦！」忍不住抱怨，「小三愛頂嘴愛碎念！」

貼文一出後，網友們全笑翻並大讚女兒，「這孩子的邏輯好正確啊」、「這個女兒不簡單，好好培養將來肯定是人材」、「女兒說話都很實在」、「小孩最誠實了」。也有網友表示，「我女兒是說：這裡好熱不要停太遠」，「不得不說，漢神巨蛋真的是迷宮，沒次去都迷路找不到車」、「之前去南紡也是找我的車子找了半小時」。

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