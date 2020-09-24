搭捷運沒位置坐！路人「屁股強姦欄杆」　網一看笑翻：人體大亨堡

▲乘客將身體倚靠在欄杆上。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者施怡妏／綜合報導

捷運是許多人上班的通勤工具，因此每到上、下班時刻，捷運車廂內就會擠滿人潮，經常可以看到沒座位需要站著的乘客，因此有網友表示，真的很討厭用「屁股抓欄杆」的人，而且還要固定在「正中間」，讓他氣得大喊，「沒有公德心！」

原PO在臉書「爆怨公社」發文，為了避免跌倒，搭捷運時會抓著扶手，或是倚靠欄杆，「但最討厭用屁股扶欄杆的人，而且對方還是左扭右扭，把屁股剛剛好卡在中間就靜止不動」，整個身體霸佔整根欄杆，當擠滿人沒有地方可以抓的時候，看到這樣的景象真的很生氣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，當時她還走過去提醒對方，「可以不要躺在欄杆上嗎？」但是對方依然無動於衷，因此才會氣得PO上網。她也表示，「這跟性別長相沒關係啦，又不是長得好看就可以為所欲為沒公德心。」

▲一到上、下班時間，捷運車廂內都會擠滿人潮。（圖／記者季相儒攝）

貼文發出後，網友們全笑翻，「應該是吃飽撐著」、「你一定要提醒照片這位大大，叫他練屁股奪白刃」、「不要用屁股強姦欄杆」、「讓我想到一部港片，用屁股嚼口香糖」、「沒辦法，台灣人都得了正常站著會死的病」。

也有網友提供解決辦法，「我都用鑰匙戳背，就能扶了」、「我會用手從他背後插進去抓竿子，通常他們就會退走了」、「雖然我用過的都成功逼退，不過真遇到厚臉皮就會考慮嗆下去了：柱子是給人用手扶的，不是讓你用屁股吃的」、「跟他說，你這樣靠著襯衫也不會平喔」。