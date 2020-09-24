三星Galaxy S20 FE 5G在台亮相　9/28起開放預購、單機售價23,990元

▲Galaxy S20 FE 5G。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

三星電子於台灣時間昨（23）日晚間推出了Galaxy S20 FE 5G新機，而台灣三星隨即於今（24）日公布了相關販售資訊。Galaxy S20 FE 5G將在台灣推出療癒藍、率真綠、浪漫紫、清新白、狂野紅5色，單機售價23,990元，並將於9/28起開放預購，10/7起於全台指定通路上市。

另外，官方也宣布，凡預購並在期限內完成登錄的消費者，即可獲得預購禮Galaxy Fit2藍牙智慧手環（建議售價1,490元），以及雙向閃電快充行動電源）建議售價990元）。此外，三星智慧館及三星商城亦推出多項預購好康，數量有限送完為止。

▼Galaxy S20 FE 5G預購禮Galaxy Fit2藍牙智慧手環。（圖／記者邱倢芯攝）

據了解，Galaxy S20 FE 5G是匯集了全球Galaxy Fans期待，專為「星粉」量身打造的5G輕旗艦機款，是三星根據星粉意見回饋而打造，並向其致敬的Fan Edition旗艦產品。承襲Galaxy S20系列所奠定的指標性能，更加碼優化了顏色選擇、前鏡頭畫素與長效電量，為S20系列既有優異的AI鏡頭、30倍超高倍變焦、高效處理器與極速5G連網等功能。

身為S20系列家族一員，Galaxy S20 FE 5G延續其創新功能與特色，包括5G連網、三鏡頭、更新版One UI 2.5、IP68防水防塵功能、Samsung Pay，亦享有三代Android OS升級支援以及不間斷的三星軟體更新服務。

在硬體規格方面，Galaxy S20 FE 5G螢幕採用了6.5吋FHD+ Super AMOLED Infinity-O Display，並搭載了高通S865處理器，容量選擇僅有6GB RAM／128GB ROM。電池容量為4,500mAh，並支援25W閃電快充。

Galaxy S20 FE 5G所搭載的三主鏡頭分別為123度1,200萬畫素超廣角（F2.2）、1,200萬畫素廣角鏡頭（F1.8）、800萬畫素遠距（F2.4）鏡頭。前鏡頭則是搭載了3,200萬畫素鏡頭（F2.2）。另外，Galaxy S20 FE 5G也支援MicroSD擴充，可擴充最高至1TB記憶卡。

▼Galaxy S20 FE 5G推出5色選擇。（圖／記者邱倢芯攝）