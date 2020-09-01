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三星Galaxy Z Fold2今登場　一支要價近6萬元

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

記者邱倢芯／台北報導

三星電子新一代摺疊手機Galaxy Z Fold2終於亮相；Galaxy Z Fold2有別於上一代摺疊手機Galaxy Fold，當手機闔起時，Galaxy Z Fold2的外螢幕為6.2吋O極限全螢幕，而Galaxy Fold外螢幕僅有4.6吋，在實用性上就大大地提升不少。

▲▼Galaxy Z Fold2。（圖／記者邱倢芯攝）

▲Galaxy Z Fold2。（圖／記者邱倢芯攝）

值得注意的是，Galaxy Z Fold2這次的售價為1,999美元（約台幣58,600元），較上一代的Galaxy Fold手機售價的1,980美元（約台幣58,100元）再貴了一點點；不過當時Galaxy Fold在台上市時要價68,888元，如果Galaxy Z Fold2確定會引進台灣市場，售價可能會再墊高。
▲▼Galaxy Z Fold2售價。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼Galaxy Z Fold2普通版售價（上圖）；Galaxy Z Fold2 Thom Browne聯名款售價（下圖）。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼Galaxy Z Fold2售價。（圖／翻攝自YouTube）

如果你以為Galaxy Z Fold2普通版的售價已經很貴了，那麼不妨可以來看看Galaxy Z Fold2與精品品牌Thom Browne的聯名款手機，官方訂價3,299美元（約台幣96,800元）。

螢幕拉大　生產力加大
這次Galaxy Z Fold2的外螢幕採用了6.2吋O極限全螢幕，使用者將螢幕闔起看起來就是一般的三星手機，日常一些普通的需求（傳訊息、自拍等）都可以在闔起的狀態下完成。

▼Galaxy Z Fold2的外螢幕這次改為全螢幕的設計。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Galaxy Z Fold2。（圖／記者邱倢芯攝）

如果將Galaxy Z Fold2開啟，內螢幕尺寸達7.6吋，相較於Galaxy Fold的7.3吋，這次的內螢幕也大了一些。且值得注意的是，這次Galaxy Z Fold2內螢幕採用O極限摺疊螢幕，少掉了Galaxy Fold內螢幕原先的L型鏡頭，Galaxy Z Fold2在攤開的狀態下螢幕視野更大、使用起來更舒適。

▼Galaxy Fold（左）內螢幕原先的L型鏡頭，到了Galaxy Z Fold2（右）變成O極限摺疊螢幕。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Galaxy Z Fold2。（圖／記者邱倢芯攝）

摺疊手機最大的好處在於，在攤開時螢幕夠大，因此可支援多重視窗功能，以提高生產力；Galaxy Z Fold2內螢幕一次最多支援3個視窗同步開啟；而外螢幕則是支援2個視窗同時操作。

另外，這次Galaxy Z Fold2與Galaxy Z Flip的螢幕一樣採用超薄可摺式玻璃（UTG），當使用者要將螢幕摺起時，就不用再按壓軸承上下端的「T」字才能將螢幕收起，而是可以更直覺得地用大姆指輕輕地壓按螢幕兩端即可快速收起。

而在大眾最關心的軸承方面，Galaxy Z Fold2這次在機身與轉軸的間隙處，沿用了Galaxy Z Flip的抗塵技術概念；不過這次所採用的技術是更細緻化的設計，因此軸承周邊所採用的刷毛結構更纖細、密集，以抵擋灰塵、污垢的入侵。

▼三星電子在Galaxy Z Fold2軸承與機身間隙上這次也下了不少功夫。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Galaxy Z Fold2。（圖／記者邱倢芯攝）

1+1+3　手機每面都有鏡頭
與上一代摺疊手機一樣，Galaxy Z Fold2無論是在外螢幕、內螢幕，以及機身背後都有鏡頭配置。

在內外螢幕上所搭載的皆為1,000萬畫素鏡頭（F2.2）；而機背則是搭載了1,200萬畫素超廣角（F2.2、123度）、1,200萬畫素OIS廣角（F1.8），以及1,200萬畫素望遠（F2.4）鏡頭；可做到兩倍光學變焦，以及十倍數位變焦。

▼Galaxy Z Fold2為三主鏡頭。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Galaxy Z Fold2。（圖／記者邱倢芯攝）

而摺疊手機上的拍攝操作，也遠比一般的智慧型手機來得更彈性。就像是Galaxy Z Flip手機一樣，Galaxy Z Fold2一樣可以做到免手持、不需腳架的拍攝；使用者只要將手機打開後，放置在桌上，或是其他平坦的表面上，即可輕鬆完成拍攝。

此外，以往對於手機拍照的體驗一定是「拍完之後跳出相機程式，在開啟相簿來看剛剛拍的效果如何。」不過，因為Galaxy Z Fold2的使用者再也不必做這個動作，在按下快門後，即可透過下半部的螢幕來瀏覽近五次拍攝的照片或影片，並透過上半部螢幕即時預覽下一個拍攝畫面。

另外，這次Galaxy Z Fold2的錄影當中還增加了一個新的攝影模式—自動取景攝影（Auto Framing）。在開啟錄影模式後，手機鏡頭可以自動辨識移動中不同的人臉與身體，並最佳化調整取景範圍，一次最多可偵測三個人。

當鏡頭偵測到畫面內人數超過三人以上，鏡頭會自動拉遠，追蹤距離大約為1.5~2.5公尺；如果僅單拍一人時，相機則會自動拉近焦距來針對單人臉部拍攝。

▼Galaxy Z Fold2規格。（表／記者邱倢芯製）

▲▼Galaxy Z Fold2規格。（表／記者邱倢芯製）

Galaxy Z Fold2的記憶體配置為12GB RAM與256GB ROM，另外會針對特定市場上512GB版本。提供5G網路功能，並會依照各地區市場的需求支援sub-6或mmWave；整支手機的電池容量為4,500mAh，一樣支援無線電力分享、無線閃充2.0，以及閃電快充2.0功能。在安全性方面，則是提供了側邊指紋解鎖，以及臉部辨識兩種選擇。

▼除了人臉辨識外，Galaxy Z Fold2這次一樣在機身側邊搭載了指紋辨識解鎖功能。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Galaxy Z Fold2。（圖／記者邱倢芯攝）

Galaxy Z Fold2將會推出黑（Mystic Black）、金（Mystic Bronze）雙色選擇，預計於9月18日起在美國、韓國在內的40個市場中販售；即日起也於特定市場開放預購，包括美國與歐洲等。

▲▼Galaxy Z Fold2。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Galaxy Z Fold2基本上有黑、金兩種顏色選擇。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Galaxy Z Fold2。（圖／記者邱倢芯攝）

且特定市場還可透過三星官網，來替使用者提供手機轉軸顏色客製化的服務；一共推出四款色彩選擇，分別是銀（Metallic Silver）、金（Metallic Gold）、紅（Metallic Red），以及藍（Metallic Blue）。

▼在特定地區市場，Galaxy Z Fold2將會有轉軸顏色客製化的服務。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼Galaxy Z Fold2。（圖／翻攝自YouTube）

至於台灣市場何時會引進、會引進何種容量版本，以及Galaxy Z Fold2手機轉軸能否客製化顏色，都要等到台灣三星確定後才會揭曉。

▼Galaxy Z Fold2盒裝配件。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Galaxy Z Fold2。（圖／記者邱倢芯攝）

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