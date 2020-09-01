三星兩代摺疊機外觀比一比　外螢幕尺寸加大最有感

▲Galaxy Z Fold2（左）與Galaxy Fold（右）比較。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

三星電子最新摺疊手機Galaxy Z Fold2終於在今（1）日正式亮相；不過應該有許多人相當好奇，Galaxy Z Fold2與前一代的Galaxy Fold有何不同？《ETtoday新聞雲》記者這次也取得了Galaxy Z Fold2與Galaxy Fold兩支手機進行外觀比較。

一眼就可分辨 外螢幕大小差很多

Galaxy Z Fold2與Galaxy Fold在外觀上最大的不同，就是外螢幕的大小；Galaxy Z Fold2的外螢幕為6.2吋O極限全螢幕Super AMOLED，而Galaxy Fold正面螢幕則僅有4.6吋。

在使用性、方便性上，Galaxy Z Fold2的外螢幕明顯會比Galaxy Fold來得更佳，且在手機摺起的狀態時，Galaxy Z Fold2就像是一般智慧型手機一樣擁有全螢幕。

而在攤開手機後，兩支手機的內螢幕尺寸也有些微的差距。Galaxy Z Fold2的內螢幕尺寸為7.6吋O極限摺疊螢幕，而Galaxy Fold則為7.3吋；Galaxy Z Fold2內螢幕的鏡頭採用挖孔設計，少掉了Galaxy Fold內螢幕上的L型鏡頭模組。

▼Galaxy Fold（左）攤開後，內螢幕右上角搭載了L型鏡頭模組，而Galaxy Z Fold2（右）則是採挖孔鏡頭。（圖／記者邱倢芯攝）

Galaxy Z Fold2闔起時縫隙更小

在手機闔起時的密合度上，Galaxy Z Fold2也比Galaxy Fold縫隙更小；且如果將兩支手機疊合在一起時就會發現，Galaxy Z Fold2機身寬度比Galaxy Fold寬一些，不過記者認為相較於Galaxy Fold，Galaxy Z Fold2在闔起狀態時，握持感較Galaxy Fold好，因為Galaxy Fold原先的機身比一般的智慧型手機還要細，Galaxy Z Fold2的寬度較剛好，且Galaxy Z Fold2的重量也不會太重。

▼在闔起的狀態下，Galaxy Z Fold2（下）機身明顯比Galaxy Fold（上）寬。（圖／記者邱倢芯攝）

另一方面，Galaxy Z Fold2頂端與下端的揚聲器也比Galaxy Fold再多一些，因此在音質的表現上也會比Galaxy Fold再好一些。

而在側邊按鈕的配置上，兩代手機也有些微的不同；原先Galaxy Fold的指紋辨識區與電源鍵是分開的，不過到了Galaxy Z Fold2時，就將兩者整合在一起，而音量鍵則可更靠近指紋辨識區。另外SIM卡插槽，也從機身側邊的上方，移動到了下方。

▼Galaxy Z Fold2（下）與Galaxy Fold（上）側邊按鍵配置。（圖／記者邱倢芯攝）

這時再看到手機的另一側，Galaxy Fold軸承上的「SAMSUNG」字樣原先是擺放在偏上的位置，且是用貼的方式，而Galaxy Z Fold2則是放在軸承的中間，第二代摺疊機的「SAMSUNG」字樣則是選擇用刻印的方式呈現。

▼Galaxy Z Fold2（下）與Galaxy Fold（上）軸承上的「SAMSUNG」字樣擺放位置不同。（圖／記者邱倢芯攝）

最後將兩支手機翻至背面，雖然兩代手機都是三主鏡頭的配置，不過光是在鏡頭模組的大小上就有明顯的不同。

Galaxy Z Fold2鏡頭模組就像Galaxy Note20系列一樣相當的「顯眼」，Galaxy Fold原先的鏡頭模組就略為凸起，但是Galaxy Z Fold2的鏡頭則是「相當凸起」。

再者，雖然都是三主鏡頭，但是Galaxy Z Fold2的鏡頭配置略有提升。原先Galaxy Fold的鏡頭配置為1,600萬畫素超廣角（F2.2）、1,200萬畫素廣角（F1.5），以及1,200萬畫素望遠鏡頭（F2.4）。

而Galaxy Z Fold2則鏡頭配置則是1,200萬畫素超廣角（F2.2）、1,200萬畫素廣角（F1.8），及1,200萬畫素望遠鏡頭（F2.4）。兩代手機都支援兩倍光學變焦，以及十倍數位變焦。

▼Galaxy Z Fold2（右）與Galaxy Fold（左）主鏡頭模組大小差異也很大。（圖／記者邱倢芯攝）

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