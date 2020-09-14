9/23再一場Galaxy Unpacked！三星Galaxy S20 FE即將登場

▲三星將於9/23再舉辦一場Galaxy Unpacked。（圖／翻攝自台灣三星官網）

記者邱倢芯／台北報導

雖然三星接連在8月與9月初時推出了許多新產品，但現在三星電子稍早在發出邀請，該公司將於台灣時間9/23晚間10點舉辦另一場Galaxy Unpacked發表會。外界猜測，這場活動中預計將發表較便宜的機種Galaxy S20 Fan Edition（Galaxy S20 FE）。

事實上，Galaxy S20 FE早已洩漏多次，像是出現在Verizon網站上、泰國電信主管機關國家廣播及電信委員會（NBTC）認證網站等。先前就有許多傳言指稱，Galaxy S20 FE將會在10月時發表。

不過如果仔細看三星電子這次的邀請函內容可發現，上頭寫著「全新Galaxy Fan墨登場」，似乎意指著這是為星粉所特地舉辦的發表會，與「Galaxy S20 Fan Edition」想表達的意思相同。

另外，端看邀請函上主視覺的設計，這次所發表的新機顏色，應至少會有「莫蘭迪藍」，以及粉綠色等兩色選擇。

而根據先前的傳聞指出，Galaxy S20 FE搭載的鏡頭為3+1配置，包含1,200萬像素的主鏡頭、1,200萬像素的超廣角鏡頭和800萬像素景深鏡頭，並帶有3倍光學變焦功能；不提供3.5mm耳機孔，配備4,500mAh的電池。