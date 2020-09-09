開學在即僅2成境外生返台　潘文忠：安心就學方案持續進行

▲教育部長潘文忠。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

大專校院下周起陸續開學，根據教育部資料顯示，4.2萬名境外生中已核准1萬1427名境外生入境，但僅23％、7772人入境。教育部長潘文忠指出，國際班機量受疫情影響而受限，有些學生開學前不見得能回來，教育部已提醒各校持續啟動安心就學方案，提供選課、註冊等協助，保障學生受教權。

潘文忠表示，每天都有數百名境外生返台，穩定增加中，為協助境外生返台檢疫，中央流行疫情指揮中心除原先的500床，又再撥出中央檢疫所500床，目前大學使用已超過600多床。

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至於境外生若開學前未返台或仍在檢疫，潘文忠表示，一率請各校納入安心就學方案，學生選課不一定要多，不受該校最低學分數限制；上課請假、休學等申請都可透過線上進行，也要求各校啟動關懷輔導措施，了解學生身心狀況、建立回報機制，但也要維護學生隱私。

潘文忠也提到，相關校園防疫措施，都將延續上學期的作法，另外考量到可能有境外生來不及參加開學，各大學務必要啟動安心就學方案，學校可提供線上註冊、遠距教學等服務，至於交換生恐無法順利完成課業研修，師生應考量出國以外的配套方案，若逼不得已非要出國，可由各校自行審核，但師生回國後，得遵循相關檢疫規範。