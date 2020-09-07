開學第一天送小孩上學「爸跑錯3學校」　老師：要放學了…順便接走

▲小學陸續開學，學生戴口罩進入校園。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸的小學近期陸續開學，浙江溫州一名爸爸4日送孩子去上學，竟一連跑錯3個校區，最後總算把孩子送到正確的學校時，開學典禮都已經結束了，距離放學只剩下30分鐘。

根據《杭州日報》報導，該名爸爸只知道孩子要上某集團的小學，但卻不清楚是哪一個小學，學校發出的報到簡訊也沒仔細看，一大早就騎著電動車，「憑感覺」把孩子送到其中一個校區。

父子二人抵達校區後，在學校名單上找了半天，根本沒有孩子的名字，才知道可能是跑錯校區了，趕緊又跑到另一個校區。

到了另一個校區後，父子兩人發現，校園裡居然空無一人，沒有老師、沒有學生，也有沒任何迎新的裝飾，站在校門口不知所措。這時，爸爸接到了媽媽的電話，才知道學校改到另一個臨時校區上課，於是又載著孩子趕往臨時校區。

兩人抵達臨時校區時，已經接近10點，守候已久的老師馬上把孩子帶到教室，但卻叫爸爸在門口等待，不要離開，因為迎接新生的開學典禮已經結束，班級集體照也拍完了，距離放學只剩下30分鐘左右，爸爸只要稍等一下，就可以把孩子接回家。

但沒想到，孩子才進入教室沒多久，又跑到了校門口，因為下車時太著急了，不小心把要交給學校的東西都丟在了車上。

該校老師表示，孩子進入教室後，爸爸就接到了媽媽的電話，隔著電話就能感受到媽媽的憤怒，兩個人至少講了40分鐘，直到孩子放學，爸爸都還沒掛掉電話，不斷跟媽媽道歉。

老師還提到，學校發送報到簡訊時，為避免發生意外，給爸媽都發送了簡訊，可能是先前都是媽媽在處理，爸爸又沒看清楚簡訊內容，才會在開學第一天鬧出大烏龍。