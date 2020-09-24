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台北植物園「沒靈感」跟風吉卜力迷因　萬人看完長知識讚最強專業

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台北植物園跟風吉卜力迷因哏圖。（圖／翻攝自台北植物園臉書粉絲團）

▲台北植物園跟風吉卜力動畫劇照迷因哏圖創作，但卻不是寫下迷因文字註腳，而是帶大家一起認識出現在畫面裡的植物。（圖／翻攝自台北植物園臉書粉絲團）

 記者洪菱鞠／台北報導

吉卜力工作室日前開放400張高清動畫劇照供網友免費下載後，竟掀起一股哏圖創作旋風，台北植物園也在臉書官方粉絲團發文貼出一系列迷因圖，雖然小編自嘲「沒靈感，只好帶大家認識植物了」，但卻獲得廣大迴響，超過萬人按讚、分享，網友看完紛紛留言「看完長知識」、「根本跟風界的清流！」、「原來是植物圖鑑啊，還以為是迷因呢」。

吉卜力工作室釋出8部動畫作品經典劇照，供網友任意下載使用，僅管動畫製作人鈴木敏夫強調「請在常識範圍內使用它」，仍擋不住網友內心的創意魂，推特上有人發起「#第一屆推特吉卜力大喜利大賽」後，許多人加入自創哏圖行列，特別的是，雖然台北植物園也跟風分享12張哏圖，卻是透過《神隱少女》、《回憶中的瑪妮》、《借物少女艾莉緹》、《輝耀姬物語》4部動畫，教大家辨認出現在劇照裡的各種植物。

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像是《神隱少女》中，千尋拿回自己的衣服和寫著她名字的卡片這一幕，與千尋獨處的白龍，仔細看他背後的低矮灌木，可以發現上面長了一個個「豌豆」；《回憶中的瑪妮》的杏奈與大岩節在廚房做菜時，砧板上切開的是番茄，而畫面右方玻璃罐插著的植物，有網友以為是九層塔或薄荷，不過小編從葉子外觀推測可能是紫蘇，還有一幕是杏奈穿著紫色浴衣的畫面，出現在浴衣上的植物「朝顏」，其實就是牽牛花。

另外，《借物少女艾莉緹》艾莉緹現身和翔道別的場景，以及艾莉緹走過的地方，分別出現了虞美人、萬壽菊、鴨拓草、長春藤等植物；《輝耀姬物語》則是出現一看就知道的竹筍、櫻花，另有開滿白花的木蘭，小編也幽默補充提到，「不是花木蘭的木蘭，是跟玉蘭花同一個家族的木蘭，也叫做木蓮」。

不同於其他迷因哏圖，台北植物園的分享、互動讓許多網友看完長知識，對小編的專業感到佩服，留言一片好評，「宮崎老爺子這次沒法嘴了吧？這次圖文常識100分」、「本系列最愛」、「那麼多迷因，數你們台北植物園最有教育意義，讚！！」、「目前看過各部會的迷因圖後，最有收穫的就是台北植物園」、「最強專業知識梗圖在此～」、「這我看過最有教育意義的」、「完全不理會人物與劇情，專注於背景中的背景、邊緣中的邊緣。#第一屆推特吉卜力大喜利大賽 中的黑馬」。

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