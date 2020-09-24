吉卜力正夯！　永康警製梗圖提醒網路交友詐騙要小心

▲台南市永康分局警方，特別以網路正夯的「吉卜力寫真圖」製作梗圖，提醒民眾注意此類詐騙手法。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

1名婦人透過社群認識「外國軍官」，在朝夕噓寒問暖之下漸漸培養出感情，不料軍官突向婦人稱財產遭海關扣押，苦求婦人解救，婦人遂前往銀行欲匯款至對方指定之金融帳戶，所幸成功攔阻匯出美元2100元，永康分局警方特別以網路正夯的「吉卜力寫真圖」製作梗圖，提醒民眾注意此類詐騙手法。

永康分局積極結合金融機構、超商及賣場等民間力量，共同攔阻詐騙，守護市民財產，今年來截至9月中旬已成功阻詐達160件，其中「假交友」手法就佔92件，最常見的是「假色情交易」，詐騙集團利用交友軟體，以帥哥美女頭像來吸引注意，隨機加好友並表示「可援交」、「伴遊」或「裸聊」，待被害人上當後即透過恐嚇騷擾方式，讓被害人懼怕「遇害」或「曝光」，而不得不匯款。

另一種則是「感情詐騙」，詐騙集團常盜用外國俊男美女圖像，並謊稱是國外軍官、醫官、聯合國官員或商人，透過每日假意噓寒問暖或投其所好，讓被害人以為遇到知己而卸下心防，時機成熟後就開始示弱，利用各種話術取得被害人信任，騙取同情，讓被害人心生憐憫而「出手解救」。最常見的就是「寄來的財產被海關扣押」、「自身或親人生病需手術費」及「共同投資獲利」等。

永康分局在此呼籲，遇不認識的網友搭訕，切勿輕易上當匯出錢財，更不要傳任何身分證件或拍攝隱私照片給對方，以免個資外洩，遭詐騙集團利用，惹麻煩上身。

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