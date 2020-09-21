吉卜力「400張劇照」免費載！高清場景曝光網嗨翻：存白龍等霍爾

▲吉卜力工作室有多部動畫都深受民眾喜愛。示意圖，與本文無關。（圖／橡子共和國提供）

記者曾筠淇／綜合報導

由宮崎駿、鈴木敏夫等人所創辦的吉卜力工作室曾推出了許多動畫片，部部經典，深受大、小朋友的喜愛。18日起，工作室已開放8部動畫、共400張的劇照供民眾免費下載，日後還將陸續釋出其餘經典作品，讓不少粉絲非常興奮，直呼「高清照片看了開心」、「好讚」、「霍爾還沒出現，可以先存白龍起來放」。

據《朝日新聞》報導，吉卜力工作室在18日宣布，「從本月開始，我們將陸續提供吉卜力工作室所有作品的照片」，目前已經對外開放其中8部動畫作品的照片，每部各有50張，總數量高達400張。

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▲鈴木敏夫的手寫告示。（圖／翻攝自「吉卜力工作室」官網）

8部作品分別是《回憶中的瑪妮》、《輝耀姬物語》、《風起》、《來自紅花坂》、《借物少女艾莉緹》、《崖上的波妞》、《地海戰記》及《神隱少女》，部部經典，每張劇照的畫質也都相當高清，讓許多死忠粉紛紛點開連結下載。

吉卜力工作室的動畫製作人鈴木敏夫也以手寫的方式強調，雖然這些照片都可以任意下載，但「請在常識範圍內使用它」。而在往後，吉卜力工作室也將陸續釋出其他熱門動畫的劇照，讓粉絲們期待不已。

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