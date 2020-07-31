翰林內賊爆首宗教材書間諜案！數位經理「帶槍投靠」死對頭…遭羈押禁見

▲陳姓經理於任職翰林期間，涉嫌替南一測試程式後，帶部下一起跳槽，法院裁定羈押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

記者羅志華／台北報導

知名教科書商翰林出版公司的經理陳銘仁，與手下2名工程師涉嫌於任職翰林期間，就幫對手南一測試系統，之後更集體帶資料跳槽，北檢31日依違反《營業秘密法》，向法院聲押陳姓經理，其餘工程師以6到10萬不等交保；北院認為，本案還有其他證人及嫌犯未到案，考量陳姓經理有串證、滅證可能，裁定他羈押禁見。

檢調獲報，翰林出版自行開發出3套教師教學工具系統，讓老師可搭配教材使用，是業者推銷商品的重要利器，南一書局也推出類似產品，但最近翰林出版發現自家系統出現一些問題，一查發現程式碼中，出現南一字樣，懷疑遭人動手腳。

由於原本在翰林出版數位部擔任經理的陳銘仁，2017年9月離職，跳槽到南一書局工作，他的同事們也陸續跟著換工作，檢察官鄭少珏指揮調查局蒐證分析，懷疑陳等人疑似一邊領翰林出版的薪水，一邊幫南一書局測試相關教材系統，最後帶去南一書局工作，涉嫌違反《營業秘密法》、《刑法》背信等罪。

陳銘仁於羈押庭中，坦承跳槽南一後，有繼續使用、重製在翰林任職期間取得的資料，但法官認為，陳銘仁沒將事實全說清楚，且他在知道要被搜索以前，還曾經刪除筆電及Line上的資料，再加上目前還有證人及嫌犯沒到案，考量陳銘仁在本案中的關鍵地位，為避免他出去串證、滅證，裁定他羈押禁見。

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