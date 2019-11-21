被控竊取國際藥廠製程機密　政德製藥負責人：他們亂講的啦

▲政德製藥實際負責人李成輝涉嫌違反《營業秘密法》遭檢調搜索約談。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

抗生素大廠政德製藥因疑似竊取台灣東洋藥品公司的製藥機密，申請藥證許可在台生產上市，21日遭檢調依涉嫌違反《營業秘密法》罪嫌展開搜索，但政德實際負責人李成輝晚間在被移送台北地檢署時，對於指控一派輕鬆的表示，「他們亂講的啦」，「他自己違法的，偽造文書」。

政德製藥多年前開始受台灣東洋藥品工業委託，在台生產製造抗細菌感染的「克痢黴素」注射劑，用於「一般抗生素無效，且具多重抗藥性之革蘭氏陰性菌之嚴重感染」，2015年7月間，台灣東洋中止委託，政德則在隔年獲得食藥署核發藥證，可在台生產販售「樂克痢黴素」注射劑。

▲台灣東洋製藥懷疑公司的克痢黴素注射劑製程機密遭竊用。（圖／翻攝耕莘醫院網站）

台灣東洋製藥懷疑，政德疑似竄改台灣東洋當初委託代工的藥品製程等文件，拿去申請藥證，產品與他們的只有1字之差，適應症也相同，檢調獲報後展開搜索約談，並將政德製藥的實際負責人李成輝，以及當初負責申請藥證的林姓女員工約談到案。

依照《營業秘密法》，受雇人於職務上研究或開發之營業秘密，歸雇用人所有。知悉或持有營業秘密，未經授權或逾越授權範圍而重製、使用或洩漏 該營業秘密者，可處5年以下徒刑，得併科1百萬元到1千萬元罰金。不過李成輝被移送台北地檢署時，態度從容地否認違法「他們亂講的啦」，林姓女員工則是氣呼呼地走進法警室，等候檢察官複訊。

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