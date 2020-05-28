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旺矽4工程師「重製機密」跳槽到同一家　檢察官一搜…家中新公司都有

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▲▼駭客,電腦,筆電。（圖／取自免費圖庫Unsplash）
▲旺矽4名工程師下載機密檔案後跳槽，遭依營業秘密法提起公訴。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

記者陳凱力／新竹報導

新竹旺矽科技李姓經理與資深工程師、組長、工程師等4人擅自下載旺矽內部多項機密檔案，先後從2017年6到9月陸續離職跳槽至穎崴科技，引起旺矽察覺有異，向台北市調查處具狀提出告訴，經4人住居所及穎崴新竹辦公室等處搜索，經鑑識比對扣押物而查獲上情。4人遭依營業秘密法提起公訴。

檢方調查，旺矽科技研發處一名李姓經理、陳姓工程師、吳姓工程師、品保部王姓組長等4人為跳槽穎崴科技，竟違反旺矽資訊保護規定；李姓經理於2017年3到5月，自旺矽機密檔案伺服器擅自重製非其業務範圍之「設計規範」、「產品管理計畫」、「關鍵零組件」、「新產品計畫」、「產品開發圖面」等16項營業秘密至隨身硬碟。

陳男也於同年間3至6月，自旺矽重製「設計圖面」及「研發資訊」等2項營業秘密，並將檔案彩色列印後攜出；吳男於同年8月以照片翻拍「探針卡設計圖面」營業秘密LINE給陳男；而王男則於7至9月自旺矽重製「設計資訊」、「作業指導書」、「品質系統建置資料」等3項營業秘密至其個人筆記型電腦及穎崴公司隨身碟。4人於2017年6到9月陸續離職後，前往穎崴任職。

經旺矽稽核單位察覺有異，具狀向台北市調查處提出告訴，經新竹地檢署聲請搜索獲准後，2019年7月間前往4人住居所及穎崴新竹辦公室等處搜索，經鑑識比對扣押物而查獲上情。全案依營業秘密法意圖為自己利益而未經授權重製他人營業秘密罪嫌提起公訴。

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