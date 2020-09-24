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黨產遭凍！國民黨9月借錢發薪水　年底搬家租金省三分之一

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▲▼國民黨,國民黨部,國民黨中央,八德路。（圖／記者徐政璿攝）

▲國民黨中央黨部。（圖／記者徐政璿攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨行管會主委邱大展在本週的中常會報告財務狀況時表示，上週發薪差點跳票，幸好有位中常委協助才暫時度過難關，但9月仍需要透過借款，才能發出薪水。至於黨部搬家一事，目前鎖定位於台北市民生東路的「南山民生大樓」，議價若順利盼在年底前搬遷，租金比現在的八德大樓省了三分之一。

由於國民黨產遭行政院不當黨產處理委員會凍結，國民黨近年來財務危機相當嚴重。據統計，截至去年底，國民黨被凍結資產高達210億。截至今年底，預估會有1億2千萬的資金缺口。

邱大展指出，今年的黨公職分攤金繳納情況約4成2，雖比去年狀況好，但仍有過半尚未繳交，因此，考慮10月初公布繳交黨公職分攤金名單。

根據國民黨現行黨公職分攤金制度，黨主席每年需繳交新台幣1000萬元、副主席200萬元、中常委50萬元、中央委員10萬元、區域與不分區立委30萬元。

至於黨部搬家一事，國民黨與業主議價若順利，最快年底前將黨部從目前「八德大樓」搬遷至「南山民生大樓」，租金將將省了三分之一，未來革命實踐研究院以及青年團，則會搬到位於杭州南路上的智庫（國政研究基金會）。

黨務人士表示，若近日簽約租下新中央黨部辦公室，就要展開空間使用規劃物品清點，若年底無法如期搬遷，希望農曆春節前能完成。

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