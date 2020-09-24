恐怖巧合！漁船起火1.2萬公升柴油燒光沉沒　他命帶「7個4」慘亡

▲▼彰化王功外海發生漁船電線走火，造成船員1死1傷。（圖／台中海巡隊提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

1艘本國籍「佑承3號」漁船23日下午在彰化王功外海起火，台中海巡隊獲報後會同空中偵查機前往救援，船上柴油1萬2千公升、機油2千公升全燒光，船隻也沉沒，2船員1死1傷，救援單位事後得知李姓死者生日和身分證號碼多達7個4，直呼恐怖巧合。

▲▼彰化王功外海發生漁船電線走火，火勢相當猛烈。

台中海巡隊昨天下午3點48分獲報，彰化王功外13浬處，1艘佑承3號漁船失火，立即調派線上巡防艇馳援，另外申請空偵機加入救援，船上2名船員在起火時立即跑向船頭等待救援，後因火勢實在太大，附近作業船隻無法靠近，2人遂套上救生圈先行跳海。

巡防艇與協助救援的漁船會合後，順利將2名船員安全接駁至艇上，其中1名李姓船員因為嗆水，體力不支，生命跡象微弱，雖經海巡人員實施CPR急救，並且由空偵機成功吊掛後送台中梧棲童綜合醫院搶救，仍宣告不治，另1名船員則載返佑承漁船持續滅火。

由於船上有柴油1萬2千公升、機油2千公升、2桶20公斤瓦斯，火勢相當猛烈，加上風勢助燃，火勢逐漸加大，直到24日清晨6點多，整艘船已燒燬，完全沉沒海中，現場油污也逐漸沖散，無油污染疑慮。

倖存船員表示，疑似機艙後方電線走火導致，起火當時李姓船員正在睡覺，由他開船，因聞到濃烈的塑膠味，急忙前往察看後發現火勢一發不可收拾。

▲漁船最後沉沒海裡。

救援單位事後發現，李姓死者是44年4月14日，身分證號碼也有444，高達7個4，直呼恐怖巧合。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來