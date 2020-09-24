未經核准私自試車！口罩國家隊淨新道歉：確實疏失

▲口罩國家隊淨新科技疑似增設產線，原物料遭檢調單位查扣上封條。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

高雄市口罩國家隊「淨新科技」於新購廠房疑增設機台生產口罩，遭衛生局當場查獲。淨新科技總經理24日出面接受訪問，強調絕對沒有私設產線，至於是否不知道試車為違法行為，對此，許哲銘正式道歉，坦承「試車就是一個錯誤，在這邊說抱歉」。

橋頭地檢署接獲高適調查處情資指出，淨新科技疑違法增設工廠生產口罩。經調查發現，淨新公司領有合法醫療器材製造許可證，又是口罩國家隊成員，且明知道依照許可內容，只能在公司所登記的高雄市三民區銀杉街廠址生產醫用口罩，卻違法在在同址其他樓層及高雄市左營區大中二路等地增設工廠，違法生產醫用口罩。專案小組22日到新廠搜索，查扣口罩生產機台及原料，並傳喚負責人到案說明，約談後交保候傳。

▲ 淨新科技總經理許哲銘公開道歉表示，試車就是錯誤。（圖／記者吳奕靖攝）

對此，淨新科技總經理許哲銘24日出面接受訪問，強調絕對沒有私設產線，位在三民區銀杉街的舊廠房是向塑膠公司承租，因應口罩需求增加，4月時即規劃將產線遷移至新廠房，18日兄弟兩人先將原物料搬到左營新廠房，19日上午就新廠房現有3條產線進行試車，「僅為試車，完全沒有做成品包裝，試車當下，我們只是上午來，調查局就來到現場，誤以為我們是私設產線，製作成品並販售」。

許哲銘強調，「試車做出來的半成品，全部都原封不動，也沒有做入袋作業」。至於為什麼不在公司舊址生產？許哲銘解釋，目前新廠3條產線為新增產線，後續登記舊址所設產線都會遷移到新廠，「因為新產線放進去（舊廠）也沒有位置擺」。

▲ 試車半成品遭封箱查扣。（圖／記者許宥孺攝）

媒體詢問，為什麼不等場地登記申請好再過來生產口罩？許哲銘表示，場地登記後還有進一步驗收，相對的，機台擺放、原物料、成品區、廢料區等規劃，這都是申請衛署字號要做的流程。

「這是我們的疏失！」許哲銘說，機台進駐擺放是ok的，差別在試車的動作，確實是疏失，「但我們當天沒有做正規生產，只有試車，只有試車，試車就是一個錯誤，願意說聲抱歉」。

▲原物料也一併遭查扣。（圖／記者吳奕靖攝）