又抓到黑心口罩！狂賣100萬片偽口罩狠削400萬元　無良商1人收押

▲台中檢方在台中及雲林彰化等地再度查獲偽口罩。（圖／ETtoday資料照）

記者李忠憲、唐詠絮／台中報導

台中地檢署檢察官廖育賢、洪國朝指揮台中調查處、結合標檢局、衛生局等單位，日前查獲雲林英肯儀器冒用國家口罩隊「日昇」販售逾20萬片、台中崇光及彰化立祐用陸製「偽醫用」口罩販售超過2萬盒(100萬片)，不法金額高達4百萬元以上。

台中地檢追查發現，崇光公司林姓實際負責人意圖牟取高額利潤，從今年6月起，自大陸進口550萬片防塵用一般口罩，另與立祐簽訂「委託立祐製造」不實合約書。再由崇光委託印刷公司印製立祐製造2萬3500 盒醫療口罩包裝盒，對外販售到全國各地醫療器材行及口罩經銷商(包括英肯公司)與網路販售，估計超過 2 萬盒(100 萬片)，如以每盒180至200元計算，不法詐取金額高達400萬元以上。

檢方搜索崇光時，當場查扣偽冒台灣製醫療口罩 1箱(12盒)及相關銷售憑證，經訊問後，認林姓實際負責人涉嫌詐欺等罪嫌重大，且有反覆實施詐欺犯罪之虞，向台中地方法院聲請羈押獲准。

英肯公司雖具藥商銷售資格，然紀姓實際負責人於6 月間，明知崇光是大陸防塵口罩，自行委託印刷廠偽印口罩紙盒，意圖偽冒口罩國家隊「日昇」藉機牟利，對外舖貨予多家藥局，迄今已販售逾20萬片，不法獲利逾40萬元，紀姓負責人，因涉犯詐欺等罪嫌重大，15萬元交保。另立祐企業公司陳姓負責人則以 5 萬元交保。

台中地檢署強調，為維護國民健康，對於黑心口罩、偽冒國家隊合法製造口罩的不肖業者，絕不容寬貸，目前正積極清查崇光公司、英肯公司偽冒醫用口罩的流向；同時呼籲呼籲民眾勿購買來路不明口罩，如發現偽冒合格廠商生產的醫療口罩，勇於向本署(04-22204554)或司法警察機關檢舉。

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