國台辦發布九二共識問答集　蘇貞昌：其實不必這麼忙

記者陳家祥／台北報導

國台辦自23日起連7天發布「九二共識答問」，稱要幫助兩岸民眾正確認識其來龍去脈及重要意義。對此，行政院長蘇貞昌24日冷回，「中國其實不必這麼忙」，只要好好照顧好國民，讓台海平靜，才會更贏得台灣人民的好感。

▲蘇貞昌出席「2020台灣創新技術博覽會」開幕典禮。（圖／記者陳煥丞攝）

蘇貞昌說，整天飛機、船艦繞台，整天出言恫嚇，「就算再怎麼玩弄文字，台灣人只有越來越厭惡感」。蘇還說，大家都看得到，台灣人民2300萬人同舟一命，不與人為敵，只是希望在世界大家庭中做出貢獻，所以台灣人和平的跟世界各國往來，努力維護世界和平、保有自己的主權，同時對世界做出貢獻，如果中國也能這樣該有多好

另外，前總統馬英九上午出席活動時，稱自己提出的「政策一錯，千萬人頭落地」，當中指的人頭「當然是人民」。蘇貞昌聽聞記者轉述，嘆了口氣表示，「不想講他了」。

至於外交部長吳釗燮稱目前台灣不會尋求跟美建立外交關係，是否因台美關係稍微緩和不觸怒對岸？蘇貞昌說，台灣願意跟所有世界上同樣價值，遵守自由民主人權的國家友善往來、互惠互利，台灣跟美國的關係非常重要，也是很有能力並且也在世界整個運作中大力支持台灣的國家，也會同樣的和所有願意為台灣發聲、對台灣友善的國家，大家互惠互利、友善往來。