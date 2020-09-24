開罰撤照！海巡無人機UAV巡弋　芳苑海域漁船違規...禁3浬內拖網

▲海巡署出動無人機搜索到漁船違規拖網與漁獲。（圖／海巡署第三岸巡隊提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導



海巡署第四巡防區指揮部昨(23)日上午，由雷達操作員主動發現彰化芳苑海域，疑似有漁船進行3浬內違規拖網作業，第三岸巡隊隨即派遣UAV無人機區隊前往蒐證，果真發現該船網板有拖網情形，船隻還存放有大量漁貨，違反漁業法規定將處3萬到15萬罰款，情節重大可撤銷漁業證照和幹部船員執業證書。

▲海巡人員發現漁船內有漁貨。

漁業署指出，台灣週邊3 浬內水域，多為水深30 公尺內的陸棚海域，具有光合作用充足、營養鹽類豐富的優勢條件，不僅培育了樣的海洋生物，更是維繫漁業產業經營之重要命脈，規定拖網漁船漁區作業限制，漁業法規定禁止拖網漁船於距岸3浬內拖曳網具作業或投網、揚網。

第三岸巡隊指出，雷達操作員執行勤務時，發現漁船航速在芳苑海域疑似有3浬內近岸違規拖網情形，本隊UAV無人機區隊接獲通報後，立即派遣無人機至現場蒐證，針對該船違規作業進行空拍蒐證，發現該船網板位於水面下，經初步研判有拖網情形。

第三岸巡隊表示，UAV無人機區隊能有效發揮機動及電眼蒐證的特性，協助打擊海上違規作業漁船，積極保護海洋生態及資源，落實海巡署海洋執法的決心；另為了維護沿近海漁業資源，漁業法設置拖網漁船禁漁區，違反規定的漁船，將處3萬到15萬罰款，後續將相關事證依法函送彰化縣政府漁業科裁處，情節重大可撤銷漁業證照和幹部船員執業證書。

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