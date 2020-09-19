膠筏不敵湧浪翻覆　海巡漁友急聯馳援平安救回2人

▲海巡第11岸巡隊，協同漁友搶救翻覆膠筏落水2人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

海巡署第六巡防區指揮部，9月18日下午3時許，同時接獲民眾報案電話以及第11岸巡隊四草守望哨通報，目擊鹿耳門溪出海口一艘膠筏因湧浪過大翻覆，2名船員正攀附於翻覆的膠筏載浮載沉等待救援，海巡、漁友急聯馳援，平安救回2人。

第六巡防區指揮部即通報線上海巡艇及第11岸巡隊北堤、安平責任區共6車12員前往現場，發現兩名落水船員正攀附於翻覆膠筏上，距岸約100公尺，四草安檢所鄭小隊長即協請熱心漁友「南市筏01」、「南市筏02」出海救援。

線上海巡艇抵達現場因湧浪過大，導致所施放的救援橡皮艇及熱心漁友船筏均無法靠近，救援過程險象環生，所幸翻覆膠筏遭浪拍擊往岸際約20公尺時，岸巡救援人員立即引導船員棄船並協助上岸，經初步檢查傷勢，僅手肘輕微擦傷並表示無需就醫，獲救2位船員均感謝海巡及熱心漁友疾馳救援，讓他們歷劫後還能平安返家。

南部分署第11岸巡隊表示，民眾從事漁業行為或岸際活動應注意自身安全，更期盼大家能穿上保護自己的救生衣及防滑鞋等安全裝備，快樂出門，平安回家，另該隊秉持「時間即生命，速度即希望」之精神，立即派員進行救援任務，確保民眾生命安全。在此也提醒民眾，若有任何需援助之情事，皆可撥打海巡署「118」免費報案專線，海巡署將供各項服務及救助。

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