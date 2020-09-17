漁民海上突昏倒急報海巡消防救援　無明顯外傷搶救不治

▲海巡人員發現「何」字號舢舨何姓船長，倒於船上且已無呼吸，隨即通報消防單位並實施CPR搶救，惟仍回天乏術。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

第六巡防區指揮部9月16日上午7時許，接獲永新安檢所值班通報，高雄市永安籍「戴」字號舢舨，拖帶「何」字號舢舨入港，安檢人員發現「何」字號舢舨何姓船長倒於船上且已無呼吸，隨即通報消防單位並實施CPR搶救，惟仍回天乏術。

永新安檢所值班接獲通報後，隨即通知高雄市消防局第五大隊第二中隊永安分隊及高雄市岡山分局永安分駐所前往協處，經詢問高雄市永安籍「戴」字號舢舨船長表示，9月16日出海作業時，於高雄市永安外海約1.5浬處發現何員突倒下，隨即前往查看，經大聲呼叫何員均無反應，亦不知如何處置，立即連船帶人拖帶入港找海巡人員求助。

經安檢人員及消防隊隊員搶救，仍未恢復呼吸心跳，已回天乏術，死者遺體無明顯外傷，並由永安分駐所辦理後續相驗事宜。南部分署第11岸巡隊表示，如於港區或岸際發現溺水或需協助之情事，該隊將派員馳赴救援任務，確保民眾生命安全。籲請民眾，若有任何需援助之情事，皆可撥打海巡署「118」免費報案專線，海巡署將秉持熱誠態度提供各項服務及救助。

・北極靈芝天然珍稀