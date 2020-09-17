　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

漁民海上突昏倒急報海巡消防救援　無明顯外傷搶救不治

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲海巡人員發現「何」字號舢舨何姓船長，倒於船上且已無呼吸，隨即通報消防單位並實施CPR搶救，惟仍回天乏術。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲海巡人員發現「何」字號舢舨何姓船長，倒於船上且已無呼吸，隨即通報消防單位並實施CPR搶救，惟仍回天乏術。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

第六巡防區指揮部9月16日上午7時許，接獲永新安檢所值班通報，高雄市永安籍「戴」字號舢舨，拖帶「何」字號舢舨入港，安檢人員發現「何」字號舢舨何姓船長倒於船上且已無呼吸，隨即通報消防單位並實施CPR搶救，惟仍回天乏術。

▲海巡人員發現「何」字號舢舨何姓船長，倒於船上且已無呼吸，隨即通報消防單位並實施CPR搶救，惟仍回天乏術。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永新安檢所值班接獲通報後，隨即通知高雄市消防局第五大隊第二中隊永安分隊及高雄市岡山分局永安分駐所前往協處，經詢問高雄市永安籍「戴」字號舢舨船長表示，9月16日出海作業時，於高雄市永安外海約1.5浬處發現何員突倒下，隨即前往查看，經大聲呼叫何員均無反應，亦不知如何處置，立即連船帶人拖帶入港找海巡人員求助。

▲海巡人員發現「何」字號舢舨何姓船長，倒於船上且已無呼吸，隨即通報消防單位並實施CPR搶救，惟仍回天乏術。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲海巡人員發現「何」字號舢舨何姓船長，倒於船上且已無呼吸，隨即通報消防單位並實施CPR搶救，惟仍回天乏術。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經安檢人員及消防隊隊員搶救，仍未恢復呼吸心跳，已回天乏術，死者遺體無明顯外傷，並由永安分駐所辦理後續相驗事宜。南部分署第11岸巡隊表示，如於港區或岸際發現溺水或需協助之情事，該隊將派員馳赴救援任務，確保民眾生命安全。籲請民眾，若有任何需援助之情事，皆可撥打海巡署「118」免費報案專線，海巡署將秉持熱誠態度提供各項服務及救助。

・北極靈芝天然珍稀

ET快訊
金山小編因公過勞死亡？　判定結果出爐
快訊／歷史性的一刻！　美次卿柯拉克降落松機
iOS 14開放更新　網刷一片評價出爐
快訊／小鬼黃鴻升靈堂開放時間確定　僅有3天
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

漁民海上突昏倒急報海巡消防救援　無明顯外傷搶救不治

2020桃園地景藝術節18日開鑼　警公布交管與停車路線

「暫停一下，讓路口更安全」　北港警校園宣導行人安全

蘇澳港老鼠驗出漢他病毒　宜蘭衛生局教「防鼠三不」確實防疫

展現服務台南民眾決心　國民黨3位不分區立委聯合服務中心掛牌

中國北港附醫成立「脊椎關節中心」　推廣術後康復計畫

賴清德現身嘉義代言虱目魚千人宴　翁章梁：國家級代言保證

南警偵破安非他命製毒工廠　頒贈高級變速自行車激勵士氣

全國首創校園AI安全智慧化　成大智慧校園安全作業中心啟用

新竹公園再升級　田徑場串聯市民廣場全新亮相

小鬼黃鴻升「還有未完成的願望」　「沒結拜的兄弟」曾國城落淚：他太年輕了...

小鬼黃鴻升演唱的每個音符都經典　會永遠記得《不屑》《愛的主旋律》...

小鬼黃鴻升北投過世！ 發現時已屍僵　享年36歲

有一種友情叫黃鴻升與楊丞琳　初戀→摯友：認識你，是這輩子福氣

小鬼黃鴻升遺體送抵二殯　最後身影曝光...晚間搭電梯返家

徐若瑄得知小鬼猝逝：怎麼會這樣...　送5歲兒去全英補習班…連小一課本都買了！

目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有

最後身影曝光！晚間搭電梯返家　小鬼臉露疲態、對鏡子抿唇

疑猝死...黃鴻升驚傳逝世享年36歲　口鼻出血趴浴室門口發現時已屍僵

李伯恩減肥妄想喝湯...趙奕歡怒丟紙　「偷吃零食被抓包」女友大發飆！！

漁民海上突昏倒急報海巡消防救援　無明顯外傷搶救不治

2020桃園地景藝術節18日開鑼　警公布交管與停車路線

「暫停一下，讓路口更安全」　北港警校園宣導行人安全

蘇澳港老鼠驗出漢他病毒　宜蘭衛生局教「防鼠三不」確實防疫

展現服務台南民眾決心　國民黨3位不分區立委聯合服務中心掛牌

中國北港附醫成立「脊椎關節中心」　推廣術後康復計畫

賴清德現身嘉義代言虱目魚千人宴　翁章梁：國家級代言保證

南警偵破安非他命製毒工廠　頒贈高級變速自行車激勵士氣

全國首創校園AI安全智慧化　成大智慧校園安全作業中心啟用

新竹公園再升級　田徑場串聯市民廣場全新亮相

人妻偷吃下屬！帶2孩「同睡小王」…凌晨3點愛火狂燒：嘴巴管不住

大學餐廳不特別禁用美豬牛　潘文忠：會標示肉品產地

阿里發表雲端電腦「無影」　重量跟雞蛋相當「價格只要PC一半」

快訊／蔡英文18日下午接見日本前首相森喜朗

喪母1個月…王大陸為她慶祝冥誕！　PO燦笑合照：當小天使開心吧

橫跨日夜50場免費演出、封街像「小型白晝之夜」！花蓮城市空間藝術節開跑

菲律賓省長籲檢舉「宵禁歡唱卡啦OK」助防疫：尤其喝醉或走音的人

他離婚前妻4年「吻戰大12歲丈母娘」　婚禮當天沒人到…激愛30年證明

理財周刊／中國去ARM化　台IP廠迎轉單

不給吐司還裝昏！高加索犬氣到「找媽媽修理」　他下場慘爆

胸前濕一片 22歲OL未婚卻分泌乳汁　父母得知真相氣炸報警

地方熱門新聞

桃捷合作蔡阿嘎曬兒　鄭文燦指示重新評估

高思博：民進黨「只說、不會做」

疑廠商供品縮水　宮廟普度氣噗噗

3歲女手指夾窗　警剪破玩具車脫困

「罷王快送」即日上線　衝連署人數

亞洲最大農業機械展　桃園青埔登場

台南豆花伯笑了！神秘高雄女掃光160杯

衛生紙丟馬桶政策　議員揭標示兩版本

新營警急攔阻詐救荷包

陳致曉投書判無罪

玉山主峰石碑　基座遭雷劈歪斜！

彰化奇葩道路　一年狂摔8車進田

飯店殺優惠搶中秋燒烤商機

桃園科技執法再增4處　駕駛人注意

更多熱門

相關新聞

身邊人突倒下別慌！他曝3大急救時機

身邊人突倒下別慌！他曝3大急救時機

小鬼黃鴻升驚傳意外猝世，引起演藝圈震驚和痛心，外界推測疑為心梗塞引發跌倒，但詳細死因還需進一步釐清。回顧心梗塞猝死案件時有所聞，線上急救教育平台《安妮怎麼了？》教大家最常見CPR與AED急救時機，當身邊親朋好友發生事故，才有能力幫一把，讓傷害降到最低。

舢舨船長突倒下　海巡CPR救不回

舢舨船長突倒下　海巡CPR救不回

台南歸仁自小客與機車車禍2人無生命跡象送醫

台南歸仁自小客與機車車禍2人無生命跡象送醫

王定宇爆東沙島被包圍！海巡聲明打臉

王定宇爆東沙島被包圍！海巡聲明打臉

港區「倒退嚕」險墜海！海巡公主抱救援

港區「倒退嚕」險墜海！海巡公主抱救援

關鍵字：

漁民倒地海巡搶救回天乏術

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

星座、命理專家曝2020下半年還會「出大事」

小鬼黃鴻升堅持7年「提款卡、印章全給爸」領月薪

KID徹夜完成小鬼「最後遺願」！網全看哭

小鬼猝死原因成謎　高大成曝2種可能

小鬼猝逝「跌倒偵測」爆紅　獨居男：Apple Watch救了我

快訊／蘆名星被發現死在家中！享年36歲

即／小鬼死訊震驚國際！登CNN娛樂版頭條

峮峮痛失男友小鬼首發聲：黃鴻升我只想要你

男友小鬼黃鴻升驟逝！峮峮「心被撕裂」淚水止不住　經紀人曝她現況

獨／小鬼猝死！高大成詳曝「解剖真相」

峮峮心痛認和小鬼交往1年半「對不起破壞約定」

蔡上機：「庚子惡年」屬豬防撞擊墜落

阿嬤手寫紙條小鬼都留著！粉絲爆淚

小鬼過世為何所有人都感慨？他列6優點大讚

唐綺陽：處女月註定有突發狀況！

更多

最夯影音

更多
小鬼黃鴻升「還有未完成的願望」　「沒結拜的兄弟」曾國城落淚：他太年輕了...

小鬼黃鴻升「還有未完成的願望」　「沒結拜的兄弟」曾國城落淚：他太年輕了...
小鬼黃鴻升演唱的每個音符都經典　會永遠記得《不屑》《愛的主旋律》...

小鬼黃鴻升演唱的每個音符都經典　會永遠記得《不屑》《愛的主旋律》...

小鬼黃鴻升北投過世！ 發現時已屍僵　享年36歲

小鬼黃鴻升北投過世！ 發現時已屍僵　享年36歲

有一種友情叫黃鴻升與楊丞琳　初戀→摯友：認識你，是這輩子福氣

有一種友情叫黃鴻升與楊丞琳　初戀→摯友：認識你，是這輩子福氣

小鬼黃鴻升遺體送抵二殯　最後身影曝光...晚間搭電梯返家

小鬼黃鴻升遺體送抵二殯　最後身影曝光...晚間搭電梯返家

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面