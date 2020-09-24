獨／潑屎妹媽媽被毆…驗傷單曝光！手、肋骨、腰椎骨折　她怒炸

▲潑屎妹媽媽驗傷單曝光。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧、陳韻如／台北報導

台北市一名邱姓女子19日在信義區街頭遭人潑糞，而她之後也在臉書透露，媽媽被人打斷手腳。對此，邱女也在臉書表示，「這樣如此對待我媽，你會有報應」，而如今邱女母親驗傷單曝光，邱母除了手腳骨折之外，肋骨及腰椎也骨折，傷勢相當嚴重。

邱女被潑屎後，表現的相當樂觀，但據了解其實她內心仍是感到相當恐懼，而她24日也在臉書提到，「這樣如此對待我媽，你會有報應，聽說你27歲，結果對我媽55歲的老女人，你也敢動手，甚至四處炫耀你拿棒球棍還加釘子，不就幸好我媽很胖，不然我可能看不到我媽了，你真的可惡至極！為什麼警察還要放過這種人，到底社會怎麼了！」

▲媽媽遭毆、自己被潑屎，邱女忍不住在臉書上怒罵，「你會有報應」。（圖／翻攝邱女臉書）

邱母的驗傷單如今曝光，上頭記載著邱母受有，「左側第四長果閉鎖性骨折、頭部損傷、肢體多處挫傷及手肘撕裂傷（約1cm及3cm）、左側第六根肋骨閉鎖性骨折、第三腰椎橫突昨閉鎖性骨折」，甚至還出現焦慮症狀，情況相當嚴重，也讓邱女憤怒直罵，「你這個王八蛋！打人還敢用假名字。」

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