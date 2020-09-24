「MD、MIT」雙鋼印口罩今開賣　預約超商取貨要到10/12才領得到

▲雙鋼印成人平面口罩。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

國產醫用口罩加印「MD」、「Made In Taiwan」雙鋼印，將於今（24）日起正式開賣，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中呼籲民眾不要心急，過幾天再去買，就可以不用排隊。

黑心口罩混充事件連環爆，為挽救國家隊聲譽，中央流行指揮中心要求自9月17日以後生產的醫用口罩，須逐片以鋼印標示「MD」及「Made In Taiwan」，也恢復全面徵用，新制原訂9月17日上路，但因部分工廠鋼印生產不及，延後至9月24日實施。

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依照指揮中心時程，今日起民眾到藥局購買的實名制口罩都是雙鋼印新版本，但超商或通路取貨者，則要到10月12日後才領得到。預購第16、17期實名制口罩者，也可順延到與第18期同時領取。

▲新式雙鋼印口罩。（圖／記者陳煥丞攝）

食藥署公告指出，9月24日起口罩帳目會重新計算，系統會帶入成人1800片、兒童200片，至於無雙鋼印口罩的清點、打包、回收等後續回收方式，將另行通知。

雙鋼印口罩實名制今起開賣，但舊版實名直口罩卻要等到10月才能回收，現傳出有藥局藥師抱怨「被當倉庫」，對此，陳時中重申，所有實名制藥局都是口罩國家隊的一員，對轉換期間造成藥師困擾致歉。

另有藥師擔憂舊口罩賣不完可能會領不到每包5.5元的分裝處理費，陳時中也承諾，會與藥師公會了解有多少藥局沒賣完、還剩多少，在討論後續方案。

為了防止新舊標示造成混亂，指揮中心也從9月17日起開始恢復國產醫用口罩全面徵用，暫定徵用至10月31日，屆時市面上都不會有雙鋼印口罩，最快要到11月起，民眾才能在自由市場通路上買到盒裝雙鋼印醫用口罩。