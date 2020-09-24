台一口氣輸出19例　專家分析「2種可能」：社區疑有潛在確診者

▲指揮官陳時中認為，菲律賓採檢情況可能出現異常，會積極與菲方瞭解。（圖／疾管署堤供）

記者陳俊宏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心23日公布，台灣新增19例輸出病例。對此，國內感染科權威、台大醫院小兒部主任黃立民表示，他深信有潛在的確診者在台灣社區內，盼第一線醫師多增加採檢量。至於為何台灣輸出病例越來越多？長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如也分析兩種可能的原因。

指揮中心23日說，近期分別接獲菲律賓、日本官方透過國際衛生條例國家對口（IHR National Focal Point），以及民眾主動通報，共18名菲律賓籍民眾及1名日本籍民眾自我國返回母國時，檢出COVID-19（新冠肺炎）陽性。

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指揮中心指出，18名菲律賓籍個案中，11例於今年9月11日搭乘同班機返回菲律賓，該班機共78人自我國出境，含9月16日已公布2名個案，該班機累計13名檢驗陽性個案，陽性率達16.7%，異常偏高；另有4例為9月10日同班機返菲旅客。

▼指揮中心23日公布，台灣新增19例輸出病例。（圖／衛福部）

指揮中心說，經分析，6月1日至9月20日自我國出境至鄰近國家檢驗陽性率，菲律賓累計檢出25例，陽性率達0.48%（8月0.39%、9月2.00%），明顯高於其他國家（介於0.005%至0.055%），指揮中心刻正透過正式管道向菲國瞭解細節。指揮官陳時中表示，相關病例都會當成本土進行調查，但目前為止國內並無發現群聚狀況，認為當地採檢情況可能出現異常，會積極與與菲方瞭解。

指揮中心進一步表示，該18名菲籍個案年齡介於20多歲至50多歲，8名男性及10名女性，分別在台從事作業員、家庭看護工、船員等工作，離境日期介於8月19日至9月11日，皆於入境菲律賓時採檢陽性；18名個案在台接觸者共匡列372人，應採檢202人，核酸及血清抗體檢驗均為陰性。

另外，指揮中心指出，另1名日本籍個案為50多歲男性，今年8月29日入境我國，9月12日檢疫期滿，9月14日返國，於入境日本時採檢抗原檢驗結果呈陽性，因此通知我國；但日前民眾主動通知，9月20日及9月21日日本政府以核酸檢測複驗結果為陰性，個案在台接觸者共匡列1人，核酸及血清抗體檢驗均為陰性。

▼黃立民認為，台灣社區有潛在感染者。（圖／資料照／記者呂佳賢攝）

指揮中心將持續追蹤上述個案在台接觸者健康情形，並與各國國際衛生條例對口單位保持聯絡管道暢通，以掌握疫情。

對於台灣新增19例輸出病例，《聯合報》報導，黃立民表示，他深信仍有潛在感染者在台灣社區內，盼第一線醫師多增加採檢量。而施信如也認為社區有潛在確診，對於台灣輸出病例一口氣增加，她分析，第一種可能是在台移工中有少量感染者；第二個可能的原因是菲律賓和日本的檢測方式，與台灣不一樣。