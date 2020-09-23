台中人注意.....麗寶Outlet Mall 24日起開賣3000盒特殊色口罩

▲麗寶Outlet Mall 24日起開賣3000盒特殊色口罩。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

儘管新冠肺炎疫情趨緩，但搶口罩已成國人日常，尤其是特殊花色或顏色更是搶購重點，台中麗寶Outlet「札幌藥粧」9月初一連三天祭出獨賣愛馬仕橘色口罩，每天開賣不到30分鐘就銷售一空。看好口罩熱度，業者再宣布，麗寶Outlet Mall二期將自24日起將開賣3000盒特殊色醫療口罩。

麗寶Outlet Mall行銷部經理陳宇秀表示，麗寶Outlet Mall二期「彼安特BIANCO」專櫃此次將開賣由國家隊MIT台灣製造的「愛貝恩醫療口罩」，不僅大人款，連市面上缺貨的小孩款皆有，共計販售包含西部搖滾丹寧藍、凡爾賽玫瑰粉、巴黎時尙橘、北歐莓果紅、京都抹茶綠、普羅旺斯薰衣草紫等10種特殊色，幼兒口罩則有鯨魚海洋風、Q版小豬兩種款式，23日麗寶Outlet Mall也將口罩擺出並搭成口罩牆，相當壯觀。

陳宇秀指出，成人、兒童口罩售價皆為一盒50片裝450元，3盒1299元，可挑色購買，但每人每日限購3盒，平日備貨500盒，假日800盒，銷售方式採不預購、不保留、以現場排隊為主。

▲麗寶Outlet Mall 24日起開賣3000盒特殊色口罩。（圖／記者游瓊華翻攝）