全球97萬死！法國半月內7天通報破萬確診　馬賽酒吧餐廳全數關閉





▲法國馬賽疫情嚴重，餐廳酒吧被迫28日開始全數關閉。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間24日上午5點30分，全球累計3174萬6219例確診、97萬3443死。美國本周即將突破700萬例確診，印度也達到570萬人染疫的關卡。另外，法國13天內出現7天逾萬確診，疫情惡化迫使衛生部宣布馬賽（Marseille）進入極度警戒區，28日開始餐廳和酒吧必須全部關閉，巴黎等其餘20多個城市的酒吧則須在10點前打烊。

美國累計693萬3872例確診、20萬1669死、264萬6959人病癒、已篩檢人數9661萬6779人。印度累計564萬6010例確診、9萬20死；巴西累計459萬1364例、13萬8105死；俄羅斯累計111萬7487例、1萬9720死。

疫情最嚴重前10國除上述4國外，依序分別是哥倫比亞、祕魯、墨西哥、西班牙、南非和阿根廷，6國累計427萬624例、19萬1678死。美、印、巴、俄總和則是1828萬8733例確診、44萬9514死。

歐洲疫情惡化，染疫幾乎翻倍西班牙再度排進前10國，法國則上升到第11國。法國公共健康局（Sante publique France）通報，過去24小時新增1萬3072人染疫、43死；衛生部長維宏（Olivier Véran）指出經過1周後，確診率已從5％上升至6％。

維宏表示，過去一周全國4244人入院，675人為重症患者，總住院人數約6000人，住院情況令人憂心外，大巴黎地區的醫療體系也再度陷入吃緊狀況。他宣布大巴黎地區、里昂等區域進入第二級分類「加強警戒區」，馬賽和加勒比海法國屬地瓜德羅普（Guadeloupe）則進入第一級分類「最高警戒區」。

加強警戒區限制26日開始10人限聚令、千人以上活動禁止、健身房等無法配戴口罩的室內空間關閉，酒吧28日開始限制晚間10點前打烊。最高警戒區的餐廳、酒吧28日開日必須全數關閉，未嚴格遵守衛生規範的公共服務機構也在名單內，不過劇院、博物館尚不在限制內。