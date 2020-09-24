民眾憂「新制上路」買不到口罩　康是美、屈臣氏盒裝現貨供應

▲康是美和屈臣氏皆有盒裝口罩現貨供應。（圖／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

實名制口罩全面標示雙鋼印今日（24日）上路，衛服部全面徵收國產平面醫用口罩，不少民眾擔心買不到口罩，記者昨閉店前實地走訪藥妝通路，盒裝、袋裝口罩目前供貨量無虞，消費者無囤貨預期心態，口罩皆現貨供應。

衛福部表示，今（24日）起，所有國產平面醫用口罩必須以鋼印標示Made In Taiwan（台灣製造）和MD（醫用），並自今日起全面徵收國產醫用口罩，確保實名制供應應沒問題，再回到部分徵收。

▲康是美盒裝口罩供貨無虞。

康是美店面推出醫用口罩安心買活動，凡是金卡會員能享有恆大、美德口罩盒裝口罩299元加價購，憑發票一人限買兩盒，而官方網店則是現貨供應盒裝口罩，目前橫大醫用口罩和美德醫用口罩（嗨咖橘）皆有現貨供應，50片售價各350元。

▲屈臣氏店鋪有盒裝口罩現貨供應，網店也不定期開賣中衛特殊色口罩。

屈臣氏近幾周官方雖未釋出販售口罩消息，但店面櫃台後架上皆有盒裝現貨供應，像是屈臣氏自產的麥迪康醫療盒裝口罩（50片）和多益得3D彈性醫用口罩（20片），若是想購入中衛特殊色盒裝口罩，網路則不定時開賣，建議開啟按下貨到通知小鈴鐺，購入機率大增。

▲小包裝袋裝口罩也能輕鬆購得。

Tomod’s 盒裝口罩也不定時補貨上架，目前架上皆有的大人、兒童袋裝口罩現貨，單一包裝（袋裝或盒裝）每人限購2組。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App