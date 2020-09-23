逆孫爆怒！持菜刀朝嬤頭頂砍破門...她嚇坐地被拖到丈夫身旁

▲桃園杜姓男子前年1月因外公照顧問題與外婆爭吵後，竟持菜刀揮舞、砍破她身旁門板，外婆大驚跌倒。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

杜姓男子前年1月間與高齡87歲外婆因照顧外公問題起爭執，後來情緒失控從廚房拿起菜刀作勢向外婆揮舞，還在外婆頭上揮砍恐嚇，杜男持菜刀向外婆身後門板砍1刀洩恨，外婆嚇到跌倒，事後堅持對逆孫提告；桃檢偵訊時，杜男坦承犯行，檢方23日偵結依恐嚇危害安全罪嫌將杜男提起公訴。

檢警調查，32歲的杜姓男子前年1月5日在桃園市大溪區外婆住家，祖孫2人對於高齡90歲的外公照顧問題發生爭吵，杜男突然情緒失控，跑進廚房拿了一把菜刀向87歲的外婆作勢揮砍，還朝外婆身後的門板猛砍1刀洩恨，外婆被嚇到跌倒在地，杜男還將外婆拖到神明廳上揚言要「殺死外婆」，但外婆疑擔心失控的杜男恐連帶對她丈夫不利，站起來護在丈夫前，表明如果要殺就殺我。

事後，外婆堅持提告，警方到場採證包括門板遭砍壞與砍痕高度確實在外婆頭部上方位置等照片佐證，杜男在偵訊時坦承犯行，也承認有砍壞門板之事實，但否認有要殺害外婆情事，且當時指作勢揮砍但僅揮砍1次，並無多次揮砍之舉措；外婆則指證外孫持菜刀揚言殺她。

檢方認為，杜男雖有持菜刀揮砍之犯行，但以杜男成年男子體型與力量之優勢，外婆高齡87歲，縱使設法閃躲豈有不受傷的可能，且外婆當時僅站在原地未閃躲，足證杜男主觀上並無殺人犯意，與構成殺人未遂犯行仍有區別，偵結依恐嚇危害安全罪嫌將杜男提起公訴。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

►影／國道2號2大1小3車連環撞 大貨車駕駛受困變形車頭被救出

►中共軍機頻頻越過海峽中線 鄭文燦：這就是霸凌台灣的表現

►懷疑遭女移工設計仙人跳 桃園男到工廠大門丟汽油桶下場曝