以色列首都街頭下「大麻雨」　無人機免費空投數百包

▲挺大麻團體在以色列街頭，用無人機空投大麻。（圖／翻攝自Itay Blumental 推特）
記者林彥臣／綜合報導
以色列首都特拉維夫（Tel Aviv）的拉賓廣場（Rabin Square），日前下起「大麻雨」，有人操縱無人機在街頭上隨機空頭了數百個2公克重的大麻包，當地警方也很快地將無人機操縱者逮捕。
根據英國媒體天空新聞（Sky News）報導，以色列當地一個推動大麻合法化的團體「綠色無人機」（Green Drone group），幾乎每周都會在以色列不同地區隨機空頭免費的大麻。
大麻在以色列可以用於醫療用途，今年5月甚至批准醫用大麻合法出口，估計可以賺取上億美元的外匯，在以色列國內約有380間合法的大麻種植工廠，但是娛樂用性途仍然違法，很大程度上仍屬於刑事犯罪。
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