影／失控影片曝！桃園男攜兒駕車...撞斷路燈翻車　3送醫10歲子命危

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區今天（23日）下午3時許發生嚴重的車禍意外，32歲李姓男子開車載著2名分別10歲與6歲的兒子，行經蘆竹區富國路時，車子不知何故突然失控衝撞分隔島，撞斷路燈後又衝向路旁民宅翻車，整輛車四輪朝天，路人報警處理後，警方與消防人員將受困車內的李姓父子3人拉出送醫，其中坐在副駕駛座10歲兒子已無呼吸心跳，肇事原因仍在調查中。

▲桃園市李姓男子23日下午開車搭載2名幼子外出，行經蘆竹區富國路時不知何故突然衝向分隔島後再撞上民宅翻覆。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市李姓男子23日下午開車搭載2名幼子外出，行經蘆竹區富國路二段失控翻覆，消防局人員搶救受困車內父子3人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局指出，32歲的李姓男子今天下午3時11分開車搭載10歲與6歲兒子外出，行經蘆竹區富國路二段808號前時突然失控，先撞上分隔島上路燈，再衝向路旁民宅後180度翻覆，父子3人受困在扭曲變形車內。

▲桃園市李姓男子23日下午開車搭載2名幼子外出，行經蘆竹區富國路二段失控翻覆，消防局人員搶救受困父子3人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局以破壞器材打開車門救出受困的李姓父子3人，其中坐在副駕駛座的10歲兒子被救出時傷勢嚴重，已無呼吸心跳，後座的6歲兒子與李姓男子則多處撕裂挫傷，3人都被送往林口長庚醫院急救，10歲長子生命危急，還在搶救中。

▲桃園市李姓男子23日下午開車搭載2名幼子外出，行經蘆竹區富國路時撞斷路燈再衝向分隔島，撞上民宅翻覆。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警分局表示，肇事的李姓男子被救出後進行酒測，酒測值為零，真正肇事原因待進一步調查釐清，警方呼籲，開車前應養足精神，切勿疲勞駕駛，以免造成車禍意外發生。

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