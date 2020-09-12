解放軍邊境「無人機送熱食」　「四菜一湯」展現後勤實力

記者蔡紹堅／綜合報導

解放軍西藏軍區青藏兵站部近日進行「餐食配送演練」，為在高原道路受損，車輛無法通行的狀況下完成運送，解放軍出動了無人機分隊，透過無人機投送熱食，強調送到士兵手上「還是熱的」，也展現出解放軍的後勤補給能力。

「央視軍事」10日發布演練畫面，從中可以發現，即使是在4500公尺的高原上，補給難度困難，解放軍仍提供士兵「四菜一湯、兩種主食、一種水果」的餐食。

▼解放軍為士兵提供四菜一湯餐食。（圖／翻攝央視軍事）



演習過程中，還模擬了補給車隊遭遇道路受損，無法繼續向一線部隊運送食物的突發事件。「央視軍事」指出，若是以往的情況，只能改用人工的方式進行前線運輸，雖然依然能完成運送，但速度慢、份量又少，就算送達，飯菜也都涼了。

於是，解放軍出動了無人機分隊，讓無人機掛載投放箱，將熱食品級飲用水裝入投放箱，讓無人機成群起飛，飛往指定位置。「央視軍事」提到，無人機速度快，集群單次運輸食物量又大，能保證迅速將大量食物有效投送到指定位置。

▼運送道路受阻，解放軍出動無人機送餐。（圖／翻攝央視軍事）



抵達指定位置後，無人機群打開機腹的蓋子進行空投。「央視軍事」指出，無人機的好處在於空中飛行的運輸方式，不受地形約束，即便在沒有路，或是車輛無法到達的情況下，也可以迅速往返再次投送，改變了以往惡劣路況下食物補給運輸難的情況。

從影片中可以發現，送達的熱食因為裝在保溫箱中，被運送到士兵手中時還是熱的。「央視軍事」強調，在早晚溫差極大的西藏，熱食不僅能迅速恢復一線官兵的體力，還能讓官兵們在惡劣的環境中感受到舒適的暖意，極大的鼓舞士氣。

▼士兵拿到餐食時，飯菜都還是熱的。（圖／翻攝央視軍事）

